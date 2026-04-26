Skyting på Økern i Oslo – én person skadet

En person er skadet etter en skyteepisode på Økern i Oslo. Politiet leter etter gjerningspersoner og har iverksatt en omfattende etterforskning. Hendelsen skjedde i nærheten av Lørenbanen, og flere vitner har meldt om panikk og frykt.

Politiet rykket ut til Økern i Oslo etter meldinger om en alvorlig voldshendelse søndag kveld. En person ble funnet skadet, og politiet gjennomfører nå en omfattende etterforskning for å identifisere og pågripe en eller flere gjerningspersoner.

Hendelsen skjedde i nærheten av Lørenbanen, og det ble raskt etablert en stor politipresentasjon på stedet, inkludert flere patruljer, ambulansepersonell og krimteknikere. Vitneutsagn beskriver en kaotisk situasjon, med folk som løp i panikk etter å ha hørt skudd. En video publisert av Dagbladet viser en person liggende livløs på bakken, omgitt av tilskuere og politifolk. Ambulansepersonell utførte umiddelbart livreddende førstehjelp før den skadde ble fraktet til sykehus.

Tilstanden til den skadde er foreløpig ukjent. Innsatsleder Tom Berger bekrefter at politiet mottok melding om skyting og responderte umiddelbart ved å sende betydelige ressurser til området. Ved ankomst fant politiet en bevisstløs person med synlige skader. Livreddende tiltak ble iverksatt på stedet før personen ble transportert til sykehus for videre behandling.

Politiet jobber nå med å avklare hendelsesforløpet og motiveret bak volden. Flere teorier vurderes, og politiet oppfordrer vitner til å melde seg. Styreleder i Hasle-Løren Idrettslag, Viggo Anthonsen, opplyser at skytingen fant sted på en parkeringsplass ved siden av idrettsanlegget, og ikke direkte på Lørenbanen. Han understreker at det var mange barn til stede i området på tidspunktet for hendelsen, noe som gjør situasjonen ekstra alvorlig.

Idrettslaget har avlyst alle planlagte kamper for resten av dagen og tilbyr støtte til barn og trenere som er berørt av hendelsen. Vitner beskriver en følelse av frykt og usikkerhet etter skytingen. En person som befant seg i nærheten forteller at de hørte skudd og deretter sirener som nærmet seg. Et familiemedlem som var på fotballkamp rapporterte at alle begynte å løpe for å søke dekning da skuddene ble avfyrt.

Politiet fortsetter å sikre åstedet og samle inn bevis. Etterforskningen er i en tidlig fase, og politiet er sparsomme med detaljer for å unngå å kompromittere etterforskningen. Det er foreløpig ingen opplysninger om identiteten til den skadde eller gjerningspersonen(e). Politiet oppfordrer alle med informasjon om hendelsen til å kontakte dem.

Hendelsen har skapt bekymring i lokalsamfunnet, og politiet vil øke sin tilstedeværelse i området for å berolige befolkningen og forebygge ytterligere hendelser. Denne saken understreker viktigheten av å bekjempe vold og kriminalitet, og å sikre trygghet for alle innbyggere





