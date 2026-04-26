Skyting ved korrespondentmiddag i Washington D.C. – Kong Charles’ besøk trues

En bevæpnet mann åpnet ild under en korrespondentmiddag i Washington D.C., der president Trump og visepresident Vance var til stede. Hendelsen har skapt bekymring for sikkerheten rundt det kommende statsbesøket av kong Charles og dronning Camilla.

En 31 år gammel lærer, Cole Tomas Allen, har blitt identifisert som gjerningsmannen i en skyteepisode som fant sted under den årlige korrespondentmiddagen i Washington D.C.

Hendelsen skjedde lørdag kveld norsk tid, og over 3000 gjester, inkludert president Donald Trump og visepresident JD Vance, var til stede. Allen forsøkte å ta seg forbi sikkerhetskontrollen bevæpnet med en hagle, en pistol og flere kniver, noe som indikerer at han hadde en nøye planlagt handling. FBI leder nå etterforskningen, og justisminister Todd Blanche har bekreftet at formelle siktelser vil bli utarbeidet snart. Myndighetene i Washington D.C. har foreløpig ingen indikasjoner på at andre var involvert.

Skytingen har skapt betydelig bekymring rundt sikkerheten for det planlagte statsbesøket av kong Charles og dronning Camilla, som er ventet å ankomme Washington D.C. neste uke. Det har vært hastemøter mellom britiske og amerikanske myndigheter for å vurdere risikoen og justere sikkerhetsopplegget. Til tross for hendelsen har Buckingham Palace bekreftet at kongeparet fortsatt vil gjennomføre besøket, selv om de har hatt «en rekke møter» for å diskutere implikasjonene.

Flere britiske ministre har tidligere uttrykt bekymring for besøket, særlig med tanke på USAs involvering i konflikten i Iran og president Trumps kritikk av Storbritannia. Justisminister Blanche har imidlertid forsikret om at kong Charles vil være trygg under besøket. Forholdet mellom USA og Storbritannia har vært anstrengt den siste tiden, preget av dype konflikter mellom president Trump og statsminister Keir Starmer. Dette gjør det planlagte møtet mellom kong Charles og Trump desto viktigere, ifølge kommentator Marie Simonsen i Dagbladet.

Hun understreker den historiske betydningen av det «helt spesielle forholdet» mellom de to landene, spesielt innen militært samarbeid og etterretning. Skyteepisoden kommer på toppen av en allerede spent diplomatisk situasjon, og eksperter peker på at relasjonen mellom USA og Storbritannia er på bristepunktet. FBI-agenter har utført søk i et hus i en forstad til Los Angeles som er knyttet til den mistenkte, men det er foreløpig uklart om Allen faktisk bodde der.

President Trump delte en video av den mistenkte på Truth Social, noe som har skapt ytterligere oppmerksomhet rundt saken





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Skyting og kamper rapportert i Mali – Norge fraråder reiserIntense skytinger og kamper rapporteres i flere områder av Mali, inkludert nær hovedstaden Bamako og flyplassen. Malis militære hevder å bekjempe terrorgrupper. Både USA og Norge oppfordrer sine borgere til å forlate landet.

Bevæpnet mann pågrepet etter skyting under korrespondentmiddag i WashingtonPresident Trump og andre ble evakuert etter skyting på Washington Hilton. Den mistenkte er pågrepet og siktet. Middagen skal holdes på nytt.

Skyting under korrespondentmiddag i WashingtonEn person åpnet ild mot Secret Service-agenter under en elitefest i Washington D.C. Republikaneren Kari Lake kritiserer sikkerheten rundt arrangementet og hevder den var mangelfull.

Voldsom kritikk etter Trump-attentat:Flere journalister og redaktører reagerer på sikkerheten rundt Donald Trump etter nattens skyting.

Skyting i Oslo: En person skadetVG har snakket med flere vitner som har hørt skudd.

Skyting på Økern i Oslo – én person skadetEn person er skadet etter en skyteepisode på Økern i Oslo. Politiet leter etter gjerningspersoner og har iverksatt en omfattende etterforskning. Hendelsen skjedde i nærheten av Lørenbanen, og flere vitner har meldt om panikk og frykt.

