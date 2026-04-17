Slagsmål og kaos preget svensk toppkamp: Malmö vant etter kaotisk oppgjør mot Djurgården

En heftig kamp mellom Djurgården og Malmö i Allsvenskan endte med 1-0 seier til Malmö, men ble overskygget av voldelige scener på og utenfor banen. Kaos brøt ut etter sluttsignalet med konfrontasjoner mellom spillere og angrep på Malmös tekniske sjef, noe som førte til frustrasjon hos norske spillere.

Kaotiske scener preget oppgjøret mellom Djurgården og Malmö i Allsvenskan fredag kveld, som Malmö til slutt vant 1-0. Etter at sluttsignalet lød, eskalerte situasjonen dramatisk utenfor og på banen. Djurgården -innbytter Leon Hien ble rasende på Malmö -keeper Robin Olsen, som hadde gestikulert mot hjemmefansen og feiret demonstrativt. Hien uttrykte sin misnøye og kalte Olsens oppførsel respektløs.

Han mente at keeperen kunne feire med egne supportere, men at det var uakseptabelt å håne motstanderens publikum. Olsen forsvarte handlingene sine med at Djurgården-fansen hadde buet på Malmös Pontus Jansson da han ble båret av banen med det som så ut til å være en alvorlig kneskade. Olsen, som beskriver Jansson som sin beste venn, forklarte at han reagerte sterkt på situasjonen. Denne konfrontasjonen mellom Hien og Olsen antente en større opptøyer der mange spillere fra begge lag ble involvert i håndgemeng og knuffing. Situasjonen var spent allerede underveis i kampen, preget av mange avblåsninger, og dommeren måtte legge til hele 18 minutter før kampen ble avsluttet. Olsen uttalte at hans glede og lettelse over seieren ble fulgt av en naturlig feiring. På pressetribunen satt Malmös tekniske sjef Jaime Segura, som hadde vist tydelig jubel da Sead Haksabanovic scoret kampens eneste mål, etter en ball som gikk via norske Kristian Lien. Denne jubelen ble ikke godt mottatt av Djurgården-fans på tribunene rundt. Umiddelbart etter kampslutt ble Segura utsatt for et angrep fra en tilskuer, noe han bekreftet overfor Fotbollskanalen. Han reflekterte over hendelsene med å si at situasjonen noen ganger går over styr. Det var fire nordmenn i aksjon i denne viktige toppkampen. Colin Rösler og Erik Botheim startet for Malmö, mens Bo Hegland og Kristian Lien representerte Djurgården. Hegland uttrykte frustrasjon over kampens rytme og antall avblåsninger, og beskrev det som om ballen knapt var i spill. Med denne seieren klatret Malmö forbi Djurgården på tabellen og deler nå førsteplassen med Elfsborg, som også vant sin kamp med 1-0. Denne hendelsen kaster et uheldig lys over svensk fotball og viser utfordringene med å kontrollere supporteratferd og spillernes reaksjoner i intense kamper





