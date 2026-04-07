Slik forbereder du deg best for NAV: Vær konkret og detaljert

For å lykkes med en søknad til NAV, er det viktig å være konkret og detaljert i beskrivelsen av din hverdag og helsetilstand. Dette øker sjansene for en rettferdig vurdering.

Vær så detaljert du kan. Beskriv hvordan en typisk hverdag og en uke ser ut for deg. Sover du om natten? Hvis du aldri føler deg uthvilt om morgenen og sover dårlig på grunn av smerter, fortell om dette. Kanskje har du ikke energi til å takle dagen når du våkner, men trenger lang tid på å komme i gang. Da er det ikke igjen så mange timer av en arbeidsdag. Og kanskje har du ikke utholdenhet og må hvile veldig ofte. Jo mer konkret du er, desto vanskeligere er det for NAV å si at du tar feil.

Det er viktig å være grundig når du beskriver din funksjonsevne gjennom dagen. Legen din kjenner heller ikke detaljene i din hverdag eller uke; det er bare du som kan forklare dette, og da må du gjøre det i detalj. Vær nøye med å kartlegge din funksjonsevne gjennom hele dagen. Det kan også være nyttig å ha en lege eller behandler som kan legge ved en helseerklæring som sier at det ikke vil være hensiktsmessig, men snarere direkte skadelig, at du deltar i et arbeidstiltak. NAV er svært lydhøre for hva medisinske eksperter sier. Spesielt i uføresaker er såkalt restarbeidsevne et sentralt element. Restarbeidsevne er den funksjonen og arbeidskapasiteten en person fortsatt har, til tross for sykdom eller skade. En restarbeidsevne må også være varig, stabil og bærekraftig for å være reell og realistisk. For å styrke din sak kan det være fordelaktig å spørre legen din om sannsynligheten for at du vil kunne komme i jobb. Er det minst 50 prosent sannsynlig at du er varig ufør, eller finnes det en teoretisk mulighet for at du kan bli bedre? Og er det helseskadelig for deg å måtte gjennomføre et arbeidstiltak? Dette er spørsmål som er viktige å ha svar på. Hvis avslaget er begrunnet i at du kan finne en jobb som er fysisk lettere enn den du har hatt før, bør du etterlyse at NAV er mer konkret. Du kan spørre: Hvorfor mener NAV at jeg fortsatt har helse til å kunne jobbe i butikk for eksempel? Og hvordan skal jeg klare å stå eller sitte så lenge som det vanligvis kreves, med smertene jeg har? Å være tydelig og konkret i dine forklaringer er nøkkelen til å sikre at NAV forstår din situasjon korrekt. Husk å beskrive alle aspekter av din daglige rutine, inkludert hvordan smerter, tretthet og andre symptomer påvirker din evne til å fungere. Vær ærlig og åpen om dine begrensninger, og unngå å bagatellisere dine problemer. Jo mer detaljert og presis du er, desto bedre er sjansene for at NAV vil ta din sak alvorlig og fatte en rettferdig avgjørelse. Husk at du har rett til å få en grundig vurdering av din situasjon, og at du ikke bør nøle med å stille spørsmål eller be om avklaringer. Dokumenter alt, og be om å få alt skriftlig. Det er også viktig å huske på at NAV er der for å hjelpe deg. Hvis du føler deg overveldet eller forvirret, ikke nøl med å søke hjelp fra en advokat eller en annen profesjonell som kan bistå deg i prosessen. Det er viktig å være forberedt og ha alle relevante dokumenter og opplysninger klare. Vær klar over dine rettigheter og plikter, og sørg for å følge alle nødvendige prosedyrer





