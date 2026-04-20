Slik frigjør du verdier og opprettholder økonomien som eldre

Ønsker du mer fritid eller en smidigere vei mot pensjonstilværelsen? Ved å selge unna ting, leie ut eiendom og optimalisere pensjonsopptjeningen, kan du opprettholde levestandarden selv med en redusert stillingsbrøk.

Mange voksne og eldre kan med fordel se nærmere på mulighetene for å spe på inntekten ved å rydde i egne rekker. Det ligger ofte store verdier gjemt i boder, garasjer og kjellere som har samlet støv gjennom tiår. Eksperter peker på at mange i den eldre generasjonen sitter på mye utstyr som ikke lenger er i bruk, enten det dreier seg om gammelt verktøy, møbler, sportsutstyr eller maskiner som gressklippere og snøfresere.

Det er en utbredt misoppfatning at ingen er interessert i å kjøpe brukte ting, men sannheten er at markedet for gjenbruk er større enn noen gang. Ved å klargjøre gjenstandene, ta gode bilder og legge dem ut for salg på nett, kan man ikke bare frigjøre plass i eget hjem, men også sikre seg en kjærkommen og skattefri inntekt. Dette er et enkelt grep som mange unge allerede mestrer, og det er ingen grunn til at ikke eldre skal kunne gjøre det samme. For de som ønsker å jobbe redusert stilling i årene før pensjonsalder, finnes det flere strategier for å opprettholde levestandarden. Et alternativ er å redusere eget forbruk eller justere sparevanene. Mange pensjonister fortsetter å spare betydelige summer også mot slutten av yrkeskarrieren, ofte uten en klar plan for midlene. Ved å redusere denne sparingen kan man kompensere for et lønnstap. I tillegg er utleie av egen bolig eller hytte en effektiv inntektskilde. Ved å leie ut en del av egen enebolig eller fritidsboligen, kan man oppnå en betydelig månedlig ekstrainntekt. Skattereglene er også gunstige for hytteutleie, hvor man kan leie ut skattefritt for inntil 15 000 kroner i året. Ved større beløp er skattesatsen på 22 prosent av overskuddet, noe som fremdeles gjør dette til en svært lønnsom affære. Videre er bilhold en betydelig utgiftspost som mange kan kutte ned på. For par som har to biler, vil en overgang til én bil kunne frigjøre flere tusen kroner i måneden i form av spart verdifall, forsikring, drivstoff og vedlikehold. Når man vurderer å jobbe mindre, er det også viktig å se på de langsiktige konsekvensene for pensjonen. Pensjonseksperter påpeker at konsekvensene av å jobbe redusert ofte er mindre dramatiske enn mange frykter. Nye pensjonsregler og taket på opptjening i Nav, som ligger på 7,1 G, gjør at de med høy inntekt ofte kan redusere stillingsbrøken noe uten at det får store utslag for den endelige alderspensjonen. Det anbefales derfor at man henter inn beregninger basert på egen pensjonsordning før man tar en beslutning om å trappe ned, da mange blir positivt overrasket over at det økonomiske handlingsrommet er større enn forventet. Ved å kombinere utleieinntekter, redusert bilhold og en smart gjennomgang av pensjonsrettigheter, kan drømmen om en roligere hverdag bli en realitet for svært mange





