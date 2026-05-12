Slik kan Norge hente ut milliarder fra eksisterende strømnett

Forskere fra Sintef og flere universiteter viser hvordan dynamisk overvåking av jordmaterialer kan øke kapasiteten i kabelnettet uten nye gravearbeider.

Forestillingen om å øke kapasiteten i det norske strømnett et uten å grave opp en eneste ny meter med jord kan virke som en fjern drøm, men ifølge ledende forskere er dette ikke bare mulig, det er en økonomisk nødvendighet.

Gjennom et omfattende samarbeid mellom industrien og akademia, involverende institusjoner som Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU, jobbes det nå med å frigjøre skjulte ressurser i eksisterende infrastruktur. Kjernen i dette arbeidet ligger i forståelsen av jordmaterialene som omgir kraftkablene.

Sand, pukk og andre masser har en avgjørende betydning for hvordan kablene leder bort varme, noe som igjen dikterer hvor mye strøm som kan fraktes trygt gjennom systemet. Ved å anvende presise beregninger og moderne målemetoder, kan man potensielt spare det norske samfunnet for flere milliarder kroner i utbyggingskostnader ved å utnytte det nettet allerede har å by på.

For å forklare dette fenomenet kan man trekke en parallell til en tannkremtube, hvor det ofte er en betydelig mengde ressurs gjenværende som krever riktige grep for å bli utnyttet fullt ut. Forsker Kristian Solheim Thinn ved Sintef Energi påpeker at man i mange tilfeller kan hente ut opptil 20 prosent mer kapasitet fra kabelnettet dersom man optimaliserer driften. I spesielle tilfeller, som for eksempel ved tilkobling av solparker, kan økningen i kapasitet faktisk være så høy som 70 prosent.

Nøkkelen ligger i å gå bort fra dagens konservative beregningsmodeller. I dag dimensjoneres overføringskapasiteten etter en fast temperaturgrense som tar høyde for den varmeste, tørreste og mest ugunstige sommerdagen i året. Dette betyr at kablene i praksis underutnyttes store deler av året, spesielt i det arktiske vinterværet hvor kablene faktisk presterer på sitt aller beste fordi omgivelsene hjelper til med å holde temperaturen nede.

Prosjektet, kjent som INCA, fungerer som en bro mellom teoretisk forskning og praktisk anvendelse ute i kabelgrøftene. Ved å installere avanserte sensorer og benytte optiske fibre, som for eksempel i samarbeid med Tensio i Trondheim, kan man overvåke temperatur og fuktighet i sanntid. Dette gir data som gjør det mulig å utvikle dynamiske modeller fremfor statiske tabeller.

En kritisk faktor her er den termiske resistiviteten i jorda; når sanden rundt en kabel tørker ut, fungerer den nesten som en termos som isolerer varmen inne i kabelen, noe som fører til at temperaturen stiger selv ved uendret strømstyrke. Ved å vite nøyaktig når jorda er fuktig og kjølende, kan man øke belastningen uten å risikere overoppheting. I tillegg utforskes det innovative løsninger som vannkjøling av kabelforbindelser og utnyttelse av skorsteinseffekter i luftede kummer for naturlig ventilasjon.

Dette systemiske perspektivet, hvor kraftnettet sees i konstant samspill med sine naturlige omgivelser, baner vei for en mer fleksibel og effektiv energiinfrastruktur som er avgjørende for det grønne skiftet





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strømnett INCA-Prosjektet Sintef Energikapasitet Infrastruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Slik kan Norge øke strømkapasiteten uten å grave nye grøfterGjennom INCA-prosjektet utvikler forskere fra Sintef og Tensio dynamiske modeller for å hente ut mer kapasitet fra eksisterende kabelnett ved å overvåke temperatur og fuktighet i sanntid.

Read more »

Maksimer kapasiteten i strømnettet: Slik kan Norge spare milliarder uten å graveGjennom prosjektet INCA utforsker Sintef og Tensio hvordan dynamisk temperaturovervåkning og forståelse av jordmaterialer kan øke kapasiteten i eksisterende kraftkabler.

Read more »

Slik kan Norge øke strømkapasiteten uten å grave nye grøfterGjennom forskningsprosjektet INCA utforsker Sintef og bransjeaktører hvordan bedre kunnskap om jordmaterialer og sanntidsovervåking kan frigjøre enorme mengder skjult kapasitet i det eksisterende kabelnettet.

Read more »

Kabelanlegget kan dobles - uten å grave nygrøft, i følge forskereForskerne mener at ved å vite mer om egenskaper ved jordmaterialer som sand, pukk og masse rundt kraftkabler, kan vi få mer strømoverføring uten å grave nygrøft.

Read more »