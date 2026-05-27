Slik sparer du til pensjon når du er over 50

En dybdegående guide til pensjonssparing for personer over 50 år. Artikkelen undersøker hvor mye du trenger å spare for å oppnå en komfortabel pensjonisttilværelse, og hvordan din familiesituasjon, inntektsnivå og eksisterende pensjonsordninger påvirker behovet. Den dekker praktiske strategier som bruk av aksjesparekontoer og globale indeksfond for å maksimere avkastning og utnytte skattefordeler. Eksperter forklarer også hvordan du kan beregne gapet mellom folketrygden og ønsket Pensjonsnivå og hvorfor det er viktig å starte å spare selv på et senere stadium.

Hvis du starter når du er 50 år, og sparer rundt 6700 kroner hver måned, kan du sitte igjen med ca. 2 millioner kroner i fond når du er 67 år gammel.

Sparingen går da over ca. 15 år. Litt mindre må til for å nå 1,7 millioner. - 6000 kroner i måneden, er en høy sum. Men er du over 50 i dag, og ikke har spart noe til pensjonisttilværelsen, bør du absolutt prioritere sparing hardt - ellers blir overgangen til pensjonistinntekt veldig stor.

Det er forskjell på hvordan du forbereder deg til pensjonisttilværelsen avhengig av om du er singel eller i et parforhold eller ekteskap, påpeker hun. - Deler du økonomi med noen, trenger dere ikke den fulle summen, fordi det er rimeligere å være to enn å være én, sier hun. For par som lever sammen, er økonomien ofte delt, noe som også gjør det lettere å spare til pensjon.

- Single personer står overfor flere utfordringer, og de er ofte nødt til å spare mer for å sikre sin pensjon. Det koster mer å leve alene. - Jeg tror de aller fleste som har en helt gjennomsnittlig inntekt, har anledning til å kutte en god del tusenlapper i løpet av måneden. Men det krever en innsats.

Du må ville det. Globale indeksfond er en enkel og billig måte å spare i aksjer på, fastslår Drange. Og du har mulighet til å få større fortjeneste enn ved bare å spare på sparekonto. - Jeg anbefaler å opprette en aksjesparekonto (ASK) når du skal kjøpe fond.

Med ASK kan du spare i aksjer og aksjefond med skatteutsettelse - du betaler skatt først når du tar ut gevinsten. Du skatter altså ikke av beløpet du sparer, men av det du tjener når du tar det ut. På den måten kan du la renter og renters rente jobbe for deg. - 15-20 år er også fortsatt en lang sparehorisont, som betyr at du har mer enn nok tid til å få god avkastning ved å spare i fond.

Du vil fortsatt tåle at markedet svinger, og fondssparing har historisk sett hatt bedre avkastning enn en vanlig sparekonto. Når du begynner å ta ut penger av et fond, anbefaler Drange å lage en uttaksavtale slik at du får et fast beløp eller en fast prosent av fondet på konto hver måned. - Da vet du hvor lenge pengene dine varer. Husk at du må skatte av gevinsten, og den skatteprosenten er nå på 37,84 prosent.

Snakk med banken eller den plattformen du sparer hos, for å sette opp avtalen. Jo mer du tjener, og jo dyrere livsstil du har, desto mer må du spare, sier Stian Revheim, pensjonsekspert i DNB. - Hvis du befinner deg helt i bunnen av lønnsstigen, er det godt mulig du nesten ikke trenger å sette av noe i det hele tatt. Det skyldes at garantipensjonsnivåene i Norge er relativt høye.

Så jo mindre du tjener, desto større andel av inntekten din får du i pensjon. Har du tidlig i karrieren vært obs på å skru opp aksjeandelen på pensjonssparingen hos arbeidsgiver, og/eller har en veldig god tjenestepensjonsordning, kan du også spare mindre. - Er du heldig, trenger du kanskje ikke å spare en krone til pensjon på egen hånd. Jobben tar seg av hele sparingen for deg.

- De som har kommet sent i jobb, har nok det største sparebehovet. Hvor mye de må spare, kommer helt an på situasjonen de er i. Begynner du helt på bar bakke og ikke har spart opp en krone før du er 50, og du ser at pensjonen din vil ligge på rundt 50 prosent av inntekt, kan du ha noen år med ganske heftig sparing foran deg.

Revheim har også regnet litt på hvor stort inntektsfall mange får som pensjonister, og har kommet fram til lignende tall som Drange: - Tar vi utgangspunkt i hva folketrygden vil gi for tre ulike 50-åringer fra 67 år, vil dette utgjøre ca. 57 prosent av tidligere lønn for en person med 500 000 kroner i inntekt, rundt 44 prosent ved 750 000 kroner i inntekt og omtrent 40 prosent ved 1 million kroner i inntekt, sier han. Undersøkelser DNB har gjennomført, tyder på at rundt 70 prosent av tidligere lønn kan være et fornuftig nivå å sikte mot som pensjonist.

- Skal en person dekke gapet mellom folketrygden og dette nivået de første ti årene som pensjonist, tilsvarer det et sparebehov på om lag 640 000 kroner ved 500 000 kroner i lønn, nær 2 millioner kroner ved 750 000 kroner i lønn og rundt 3 millioner kroner ved 1 million kroner i lønn. Siden 2006 har tjenestepensjon vært obligatorisk for alle arbeidstakere, og denne vil være med på å redusere sparebehovet, påpeker Revheim.

- Hvor mye avhenger blant annet av hvor lenge du har vært omfattet av ordningen, og hvor god pensjonsordning du har hatt. Har du vært selvstendig næringsdrivende, ligger derimot hele ansvaret på deg selv. For en 50-åring som ikke har annen pensjonssparing enn folketrygden, vil dette tilsvare en månedlig sparing på rundt 1800 kroner, 5400 kroner og 8200 kroner fram til pensjonsalder. ØKONOMIEKSPERT: Rune Pedersen.

Rune Pedersen, økonomiekspert og daglig leder av nettstedet Smarte Penger, mener det er for enkelt å fastsette ett beløp som gjelder for alle





