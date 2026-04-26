Sloth World går konkurs etter at 31 dovendyr døde av kuldesjokk

Den ambisiøse planen om å etablere verdens første dovendyrpark i Florida endte i katastrofe da 31 dovendyr døde kort tid etter ankomst. En rapport fra Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) avslører at dyrene døde av kuldesjokk etter å ha blitt utsatt for lave temperaturer. Sloth World har nå gått konkurs og donert de gjenlevende dyrene til Central Florida Zoo.

Ambisjonen var å etablere verdens første dovendyrpark i Orlando, Florida . Grunnleggerne av Sloth World presenterte prosjektet som et unikt «slotharium», et spesialdesignet terrarium der besøkende kunne observere dovendyr i et miljø som skulle minne om deres naturlige habitat.

Imidlertid oppsto alvorlige problemer allerede ved ankomsten av dyrene. I desember 2024 ble 21 dovendyr fra Guyana fløyet til Florida og plassert på et lager. Alle dyrene døde kort tid etter ankomst, ifølge en rapport fra Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Myndighetene mener dødsårsaken var kuldesjokk, da temperaturen sank til under 8 grader, langt under de 21 til 30 grader som dovendyr trives best i.

Dovendyr er særlig sårbare for temperaturendringer fordi de ikke kan regulere kroppstemperaturen på samme måte som andre pattedyr. De er også avhengige av spesifikke bakteriekolonier i magen for å fordøye maten. Hvis disse bakteriene dør på grunn av kulde, kan ikke dovendyrene overleve, selv om temperaturen senere stiger. I februar 2025 mottok Sloth World ti nye dovendyr fra Peru, men to var allerede døde ved ankomst.

De resterende åtte var svært avmagrede og døde kort tid etter. Til sammen 31 dovendyr døde under transport eller kort tid etter ankomst til Florida. En tidligere medeier i Sloth World fortalte FWC at lageret ikke var forberedt for dyrene, men at det ikke var mulig å avbestille leveransen. Lageret manglet vann og strøm i en periode, og varme ble forsynet via en skjøteledning fra et nærliggende bygg.

På et tidspunkt gikk sikringen, slik at dyrene var uten varme i en natt. En annen tidligere medeier avviser disse påstandene og hevder at dødsårsaken var et virus, ikke kuldesjokk. Sloth World-eier Ben Agresta støtter denne versjonen og kritiserer FWCs konklusjoner. Han påstår at dyrene døde av en sykdom som ikke var sporbar ved obduksjon.

I juli 2025 gjennomførte FWC en uanmeldt kontroll hos Sloth World og fant seks levende dovendyr. Fire av dem var plassert i et stort bur, mens to var i for små bur. Selv om dette brøt mot karanteneregler, fikk Sloth World bare en muntlig advarsel. FWC fant ingen bevis for forsettlig forsømmelse eller vilje til å bryte reglene.

Sloth World har nå gått konkurs og donert de gjenlevende dovendyrene til Central Florida Zoo. Saken har vakt stor oppmerksomhet og reiser spørsmål om dyrevelferd og ansvarligheten til slike attraksjoner





