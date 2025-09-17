Slottet tok kontrovers til inntekt i siste liten før Netflix-premieren

Ny dokumenter om Märtha Louise og Durek Verrett forårsaker oppstyr. Slottet tok grep i siste liten før premieren på Netflix for å fjerne et klipp med kronprins Haakon.

Slottet har måtte gripe inn kort tid før Netflix -dokumentaren «Rebel Royals» hadde premiere. Filmen handler om Märtha Louise (53) og Durek Verrett (50), og har vakte oppsikt både i Norge og internasjonalt. Slottet王朝initielt holdt en hard linje og nektet å kommentere dokumentaren, men da de fikk vite om et klipp med kronprins Haakon filmet under et privat bryllup, tok de raskt kontakt med regissøren og ba om at klippet ble fjernet.

Kongehuset har tidligere uttrykt ønske om ikke å bli filmet til denne produksjonen, og mener at paret har brutt avtalen de har med kongehuset.



Märtha Louise og Durek Verrett har gitt uttrykk for at de beklager dersom dokumentaren har såret noen, men de understreker samtidig retten til å fortelle sin historie. I uttalelsen skriver de at de selv ikke har produsert filmen, og at regissør Rebecca Chaiklin og Netflix har ansvaret for den endelige redigeringen. Dagbladet har prøvd å ta kontakt med Netflix flere ganger, men de har ikke fått svar.



Kongehusekspert Caroline Vagle sier at hun tror kongen har satt foten ned denne gangen, og peker på fjernelsen av Haakon-klippet som et tegn på at det er alvorlig i kongehuset. Hun mener også at kongehuset burde ha håndtert situasjonen på en tydeligere måte. Jusprofessor Geir Woxholth har delt på Facebook at forsettlige avtalebrudd er lite sjarmerende, og at det gjelder både juridiske og sosiale avtalebrudd





