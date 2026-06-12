Slottets hemmeligheter: Slik fornyet dronning Sonja det kongelige hjemmet

Da kong Harald og dronning Sonja overtok Slottet i 1991, stod de overfor et stort vedlikehold. I boken Kongens hus forteller dronningen hvordan de forvandlet det ensomme kongeslottet til et moderne hjem med personlig preg - fra private soverom til kunststall og eget kontor.

I ensom majestet: Kong Olav ble enkemann som kronprins og måtte flytte inn på Slottet i ensom majestet. Siden har bygget ligget der som et symbol på monarkiet og vært kulisser for en rekke historiske hendelser.

Innenfor slottsveggene ligger praktfulle rom og saler med utsøkte tepper, skulpturer, antikviteter og billedkunst - minner fra både kongehusets og vår nasjons stolte historie. Men da kong Harald og dronning Sonja tok over slottet etter kong Olavs død i 1991, var det langt fra så storslått som det kunne se ut ved første øyekast.

Det hadde bodd to enkemenn gjennom fem tiår på Slottet, noe bygningen bar preg av. Slottet trengte vedlikehold og modernisering, forteller dronningen i boken som tar for seg alle kongeparets boliger. Som barn gikk daværende Sonja Haraldsen i barnetog forbi Slottet den 17. mai. Som så mange andre lurte hun på hvordan det så ut der inne på kongens slott.

Kong Olav skjønte ikke hva Sonja skulle med kontor da hun ble landets kronprinsesse, men i dag har hun et praktfullt rødt kontor der kong Olavs leilighet i andre etasje var. Forunderlig var det at skjebnen mange år senere skulle gi henne i oppgave, sammen med kongen og dyktige fagfolk, å få være med på å rehabilitere, videreutvikle og fornye dette praktbygget, skriver hun i boken Kongens hus - alle kongeparets hjem.

Dronningen er svært opptatt av både historie, estetikk, kunst og kultur, og gikk nøye til verks da hun fikk dette historiske bygget i sine hender. Når det er spesielt viktige gjester på Slottet, bor de i det som i dag heter Kong Haakon suiten. Nelson Mandela var den første som sov i sengen som står der i dag. Jeg bestemte meg for å ta fatt på oppgaven ved å bo i alle soverommene.

En natt av gangen, alene. Jeg klarte å sove meg gjennom alle gjesteværelser og soverom. Jeg har sovet bedre, skriver hun. Kongen var også svært delaktig i oppussingen og er ifølge sin kone veldig god med farger.

De fleste forbinder Slottet med store gallamiddager, statsråd og offisielle audienser. Slottet utgjør i dag en verdig ramme rundt seremoniell og offisielle funksjoner. Interiøret er videreført i Linstows ånd og er som skapt for fest - det glitrer ved de store anledninger, påpeker dronningen. Slottets gamle stall har gjenoppstått som Sonjas KunstStall - der det stadig er flotte utstillinger fra slottets skattkammer.

Men i tilleppet er det kongeparets hjem. De har en privat leilighet som ble laget under den store oppussingen og som dronningen i dag beskriver som et lyst og trivelig hjem. Kronprinsesse mette-Marit tok imot Ukrainas førstedame Olena Zelenska inne på Slottet i oktober i fjor. Den såkalte kongeleiligheten ligger i tredje etasje, til venstre for Slottsbalkongen, i samme etasje som alle Slottets gjesterom.

Leiligheten er innredet med Sonjas helt egen teft. Her finner vi gammelt og nytt i skjønn forening og det er åpenbart at det bor en kunstkjenner av rang her. Store og fargerike moderne malerier pryder veggene overalt og er en fantastisk kontrast til de gamle stilmøblene. I boken beskriver forfatteren det som dronningens signatur i eget hjem.

Her måtte radikale endringer til for å kunne imøtegå dagens praktiske behov og lovpålagte bestemmelser, skriver Sonja om oppussingsbehovet som de oppdaget da de overtok Slottet i 1991. Møblene i kongeparets private krypinn er dels arvegods og dels innkjøpte designmøbler. I leilighetens vinterhage skal Sonja ha fått installert sitt eget fossefall. Sildrende norsk vann og et enormt glasstak gir følelsen av å være utendørs - noe som sikkert faller i smak hos vår friluftsinteresserte dronning.

Det som kalles Dronningens salong i den private leiligheten viser oss virkelig Sonjas unike stilsans med alle sine detaljer. Det flotte rommet har store vinduer med utsikt på Dronningparken. Mange av rommene har egne ildsteder, blant annet flotte engelske peiser i hvit marmor. Veggene er tapetsert i eksklusive materialer.

Flere av kommodene og møbler er rikt dekorert med gullbelagte utskjæringer, og overalt er det innebygde skap og nisjer - stort sett håndmalt i samme farge som listverket. Kongeleiligheten har også to kjøkken, hvorav det ene ligger på loftet. Da arveprinsesse Ingrid Alexandra ble myndig i 2022, fikk hun sitt eget kontor inne på slottet.

Kong Harald er kjent for sin humoristiske sans, og interiøret i kongeparets leilighet bærer preg av at det bor et par med glimt i øyet her. Blant annet med sofaputen som ligger i en rød lenestol med teksten It ain't easy being Queen





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