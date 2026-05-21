Sluttfaring og bisettelse for Stein Erik Hagen, bidragsyter til næringsliv og innflytelsesrik næringslivsleder

Dagen i dag handlar om å minne Stein Erik Hagen, som døde på 69, og ta en siste avgudning. Visne ord er sendt, kisten skal bæres ut av Oslo domkirke etter halvannen times seremoni. Visne orden i Gamle Logen invitert for privat minnestund Tender

Lytt til saken – Den siste tiden har vært tung og uvirkelig. Samtidig har vi fått oppleve noe veldig sterkt gjennom alle menneskene som har tatt kontakt, delt minner, sendt varme ord og vist omsorg, sier datteren Camilla Hagen avslutningsvis.

Hun ønsker å takke på vegne av hele familien. – Det betyr mer enn dere aner. Etter halvannen times seremoni bæres kisten ut til «Gabriels obo» av Ennio Morricone. Et kvarter før bisettelsen klokken 13, var Oslo domkirke fullsatt.

Gjester hadde den siste timen strømmet til, og det var flere som stod utenfor og ikke fikk plass. Camilla Hagen beskriver kjærligheten til faren som dyp og ekte. Stein Erik Hagen ble en av Norges rikeste, med en formue på over 33 milliarder kroner. Hagen ble regnet som en av landets mest innflytelsesrike næringslivsledere.

Arrangementet blir åpen, og vil også bli direkte sendt på minnesidene til begravelsesbyrået Jølstad. Etter bisettelsen har familien invitert til en privat minnestund i Gamle Logen, hvor flere hundre gjester skal være invitert





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sluttfaring Bisettelse Omfavnelse Cecilia Hagen Bil Lille Sorte Bil Rimikledere Rikere Innflytelsesrikere Bond Næring Formue Nordkul

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Døden av Stein Erik HagenForretningsmannen Stein Erik Hagen er døde, han var 69 år gammel og døde brått av hjertestans, samtlig bisettes fra Oslo domkirke.

Read more »

Stein Erik Hagen gjorde maten billigereI dag bisettes Stein Erik Hagen. Han ble steinrik på å gjøre maten din billigere.

Read more »

Stein Erik Hagen bisettes: Massiv sikkerhetDet brygger opp til et stort medie- og politioppbud utenfor Oslo domkirke, hvor både presse og politi har møtt opp i god tid før Stein Erik Hagens bisettelse torsdag ettermiddag.

Read more »

Stein Erik Hagen bisettes: – Rart, han døde for tidligTorsdag ettermiddag tar venner, familie og kjente et siste farvel med Stein Erik Hagen i Oslo domkirke.

Read more »