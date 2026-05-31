Sluttspillfinalen mellom Sola og Storhamar er en kamp om mentalitet

Søndag avgjøres sluttspillfinalen mellom Sola og Storhamar. Begge lag har vært utsatt for store utskifter på grunn av skader. Eksperten Bent Svele sier at det er mange spillere som må 'rydde opp' i skader når sesongen er over.

Søndag avgjøres sluttspillfinalen mellom Sola og Storhamar . Begge lag har vært utsatt for store utskifter på grunn av skader. Storhamar har blant annet mistet Kjerstin Boge Solås og Malin Aune på grunn av skader og graviditet, mens Sola har mistet Hanna Ræstad og Merlinda Qorraj på grunn av skader.

I tillegg har Sola også mistet Malin Holta på grunn av graviditet og Frida Brandbu Andersen på grunn av tommelskade og bicepsproblemer. Sola-trener Steffen Stegavik må klare seg uten flere sentrale spillere i finalespillet. Eksperten Bent Svele sier at det er mange spillere som må 'rydde opp' i skader når sesongen er over. Søndagens finale er en helt åpen kamp, og Storhamar har det største forbedringspotensialet





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sola Storhamar Sluttspillfinalen Mentalitet Skader

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kan bli vekterstreik fra søndagParat og Norsk Arbeidsmandsforbund er lørdag i møte med NHO Service og Handel hos Riksmekleren. Fristen for enighet går ut midnatt natt til søndag.

Read more »

Sveits herjer med Norge: – Må et par mirakler tilNorges hockeyhelter blir overkjørt av Sveits i VM-semifinalen, men har uansett en bronsefinale å se frem til på søndag.

Read more »

Malaysias forsvarsminister kritiserer Norges beslutning og krever erstatningMalaysias forsvarsminister Mohamed Khaled Nordin fordømte søndag Norges ensidige beslutning og mangel på kraftige reaksjoner fra andre land. Malaysia har varslet at landet krever over 2,3 milliarder kroner i erstatning for både direkte og indirekte kostnader etter at salget av et rakettsystem ble stanset. Malaysias forsvarsminister kritiserte dobbeltmoral i bruk av internasjonale lovverk mellom utviklingsland og maktige land og deres allierte.

Read more »

Spill om 55 millioner* kroner uten å være hesteekspertSøndag møtes verdens beste hester til Elitlopps-fest. Du trenger heldigvis ikke ha peiling på trav for å vinne – V85 Stalltips gjør hele jobben for deg.

Read more »