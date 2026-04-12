Småbarnsfar fengslet i to år etter å ha kjørt venn - ble ufrivillig involvert i narkosak

En vanlig dag forvandlet seg til et mareritt for Nerijus Gelumbickis og hans familie da han ufrivillig ble involvert i en narkotikasak. Etter å ha kjørt en venn, endte han opp fengslet i to år, og mistet verdifulle år av livet sitt.

Dagen som forandret alt for småbarnsfamilien på Romerike var 22. oktober 2023. En søndag der Nerijus Gelumbickis (38) så ut i hagen fra huset sitt på Vormsund. Han tenkte på å rydde ned trampolinen for vinteren.

Familien spiste frokost, de voksne drakk kaffe, og senere spilte Nerijus dataspill med barna. Samme ettermiddag ringte en venn og spurte om Nerijus kunne kjøre ham til Gardermoen. Nerijus svarte ja. Før han dro, sa han farvel til barna og samboeren Aurelija (39). Det verken han eller samboeren visste, var at Nerijus ikke skulle komme hjem den ettermiddagen. Det skulle ta to år før de ble gjenforent.<\/p>

Nerijus forteller til VG at han ønsker å dele sin historie, om hvordan livet kan snus på hodet over natten. Han ønsker å vise at det er mulig å havne i en slik situasjon, miste to år av livet sitt. VG møtte ham og Aurelija i Oslo, der de gikk hånd i hånd utenfor politistasjonen på Grønland. Nerijus tenker ofte tilbake på den oktoberdagen i 2023, og tror nå at alt kunne vært unngått dersom han hadde blitt hjemme da vennen ringte. Hendelsesforløpet er beskrevet i dommen fra Oslo tingrett: Nerijus satte kursen mot Groruddalen i Oslo der vennen ventet. Da han ankom, fortalte vennen at han hadde glemt passet sitt. Det lå i den gamle leiligheten, på andre siden av byen. De kjørte dit for å hente det. I bilen merket Nerijus at vennen luktet alkohol, og tenkte at det var grunnen til at han ikke kunne kjøre selv. Da de kom fram, kjørte Nerijus bilen inn i garasjeanlegget til boligblokken. Der ble de møtt av et stort politioppbud. Nerijus åpnet vinduet og spurte hva som skjedde. Politibetjenten ba ham lukke vinduet, skru av motoren og komme ut av bilen. Politiet spurte hva han gjorde der. Nerijus forklarte at vennen skulle hente passet sitt, og at han skulle kjøre ham til Gardermoen. Før han rakk å forstå hva som skjedde, ble han pågrepet og kjørt til arresten. Tankene raste gjennom hodet hans, han lurte på hva som skjedde og hvorfor han var der. Det skulle senere vise seg at leiligheten vennen skulle hente passet sitt i, var sentrum i en stor politietterforskning: over 650 kilo hasj ble funnet der.<\/p>

Nerijus forteller at han ble informert om at arrestasjonen gjaldt narkotika, og han forsto ingenting. Han trodde det var en misforståelse og at han ville bli løslatt så snart politiet skjønte det. Både Nerijus og vennen er fra Litauen og hadde kjent hverandre siden barndommen. Nerijus flyttet til Norge med moren sin i slutten av tenårene og har bodd og jobbet her i rundt 20 år. Han har jobbet med renhold, håndverkertjenester, vært stillasmontør og jobbet offshore. I 2018 etablerte han seg, samboeren og barna på Vormsund på Romerike. Familien trivdes godt. Nerijus lærte fort norsk, noe han mener hjalp han å bli mer integrert i samfunnet. Han hadde aldri hatt problemer med politiet. Vennen hadde en annen historie. Han kom til Norge i starten av 2023 etter å ha sonet en lengre dom for vold i Litauen. Vennen fortalte at han skulle etablere seg i Norge, og Nerijus ville hjelpe ham med å komme på beina. De gikk sammen på visning i en leilighet i Oslo. Fordi vennen hverken snakket norsk eller hadde D-nummer, ble Nerijus bedt om å stå på leiekontrakten. Huseieren hadde ingen problemer med det. Da kontrakten gikk ut noen måneder senere, gikk Nerijus og vennen på en ny visning – og fant en ny leilighet. Også denne gangen sto Nerijus på kontrakten. I mellomtiden hadde vennen bodd i en leilighet på vestkanten – leiligheten politiet senere fant hasjen i. Nerijus kjøpte også en bil til vennen i sitt eget navn. Grunnen var at vennen ikke kunne registrere seg i motorvognregisteret uten norsk Bank-ID. De tette båndene til vennen skulle senere skape store problemer for Nerijus.<\/p>

Han innrømmer at han er hjelpsom. Han har bodd i Norge og bygget et liv her, og er villig til å hjelpe andre med informasjon om hvordan man kan starte firma eller enkeltpersonforetak. I retten kom det frem at Nerijus hadde hjulpet andre litauere som kom til Norge tidligere.<\/p>





