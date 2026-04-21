Smørås satser på mental helse med ny KI-teknologi

Breddeklubben Smørås tar i bruk mentaltreningsappen Clutcher, utviklet av Jonatan Tollås Nation, for å hjelpe unge spillere med prestasjonsmål og stressmestring gjennom kunstig intelligens.

Smørås Idrettslag har valgt å satse stort på spillernes mentale helse gjennom et nytt og innovativt samarbeid. I spissen for dette prosjektet står den tidligere Vålerenga-kapteinen Jonatan Tollås Nation , som nå har lansert mentaltreningsappen Clutcher . Appen er utviklet for å gi unge idrettsutøvere et enkelt og tilgjengelig verktøy for å jobbe systematisk med egne prestasjonsmål, stressmestring og selvrefleksjon.

Ved å bruke bare noen få minutter før og etter trening eller kamp, skal utøverne få muligheten til å sette klare mål, visualisere suksess og evaluere egen innsats ved hjelp av kunstig intelligens. Tollås Nation forklarer at motivasjonen bak appen var å fjerne de høye tersklene som ofte forbindes med mentaltrening, som høye kostnader og lange ventelister hos profesjonelle terapeuter. Ved å integrere teknologi i hverdagen håper han å gjøre mental styrke til en naturlig og integrert del av idrettsgleden.

Flere store skandinaviske klubber som Viking og Brøndby har allerede tatt teknologien i bruk i sine akademier, men nå er det altså breddeidretten som står for tur. Daglig leder i Smørås, Thomas Natland, er entusiastisk og understreker at breddeklubber har et viktig samfunnsansvar for å ivareta hele mennesket, ikke bare den fysiske prestasjonen.

Idrettspsykologisk rådgiver Louise Rodgers Holte ser svært positivt på initiativet. Hun peker på at det å sette mentale prosesser i system hjelper utøverne med å stabilisere svingninger i prestasjoner og øke mestringsfølelsen. Selv om hun minner om viktigheten av menneskelig kontakt, mener hun at apper som dette senker terskelen for refleksjon.

Spillerne selv, deriblant Hanna, Cecilie og Åsne, er spente på å komme i gang. De tror at det å bruke to minutter på mental trening i stedet for å scrolle på sosiale medier vil gjøre dem tryggere på banen. Trener Henrik Christiansen håper at prosjektet vil føre til at jentene blir mer mentalt forberedt og flinkere til å evaluere seg selv på en konstruktiv måte, noe som vil gavne dem både som idrettsutøvere og som mennesker.





