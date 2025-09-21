Smurf-roboten: Ny teknologi for søk og redning i katastrofer

Forskere ved Sintef har utviklet en banebrytende redningsrobot, kalt Smurfen, som skal hjelpe redningsmannskaper i katastrofesituasjoner. Roboten er designet for å operere i farlige omgivelser og kan både søke etter overlevende og kommunisere med dem. Prosjektet er en del av det europeiske Cursor-prosjektet som fokuserer på avansert teknologi for katastrofehåndtering, og har fått internasjonal anerkjennelse.

Seksjonen Fra forskning presenterer nyheter fra forskningsmiljøer ved Sintef , NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. I fokus står utviklingen av en banebrytende redningsrobot, kjent som Smurfen, designet for å assistere redningsmannskaper i katastrofesituasjoner som jordskjelv, ras og flommer.

Jan Sramota, forsker ved Sintef og en av arkitektene bak prosjektet, beskriver Smurfens unike egenskaper og formål: Den gule, robuste roboten er spesielt utviklet for å operere i farlige og ustabile miljøer, og kan sendes inn i ruiner og skadede bygninger der det er for risikabelt for mennesker og redningshunder å ferdes. Sramota forklarer at Smurfens design er nøye gjennomtenkt for å møte utfordringene ved katastrofeområder. Den er utstyrt med lys, kameraer (både vanlige og infrarøde for å oppdage varme), luktesensorer for å identifisere mennesker og dyr, samt toveiskommunikasjon for å gi redningsledere direkte kontakt med overlevende. Dette gjør at man raskt kan vurdere situasjonen og prioritere livreddende innsats. Smurfens evne til å tåle fall og bevege seg i vanskelig terreng er kritisk for å sikre effektiviteten i søk- og redningsoperasjoner.\Smurf-roboten er bare en del av det større europeiske forskningsprosjektet Cursor, som fokuserer på utvikling av avansert teknologi for katastrofehåndtering. Prosjektet inkluderer også utvikling av droner som kan slippe ned Smurfene, et viktig aspekt for å starte søket etter overlevende raskt og sikkert. Dronene gir mulighet til å overvåke områder fra luften, etablere kommunikasjon og lyse opp mørke omgivelser, noe som er essensielt i redningsarbeidet. Forskerne har prioritert å gjøre robotene små, billige og lette å erstatte for å minimere risikoen og maksimere effektiviteten. Prislappen for en Smurf forventes å ligge rundt 50 000 kroner når den går i serieproduksjon. Sramota understreker at fokus har skiftet fra å perfeksjonere én enkelt robot til å utvikle et system av flere billigere roboter, som kan brukes i stor skala uten at tap av en enkelt enhet setter hele operasjonen i fare. Ved å samarbeide tett med redningsmannskaper og teste teknologien i realistiske scenarier, som for eksempel med Trøndelag brann- og redningstjeneste, sikres det at robotene er tilpasset brukernes behov og operasjonelle krav. Prosjektet har også høstet internasjonal anerkjennelse, og roboten ble stilt ut på EU-paviljongen på verdensutstillingen Expo i Osaka.\En viktig lærdom fra prosjektet er betydningen av å involvere de som faktisk skal bruke teknologien. Gjennom samarbeid med redningsmannskaper har forskerne fått verdifull tilbakemelding og mulighet til å forbedre robotenes design og funksjonalitet. Denne tilnærmingen sikrer at teknologien er praktisk anvendelig og bidrar reelt til å redde liv i katastrofesituasjoner. For eksempel har Trøndelag brann- og redningstjeneste brukt Smurfene i øvelser for å simulere søk etter overlevende i kollapsede bygninger. Sramota påpeker at Smurfene reduserer risikoen for redningsarbeidere, da de kan utføre oppdrag som ellers ville krevd at mennesker satte livet på spill. Han fremhever at teknologien gir et reelt alternativ for å utforske farlige områder, der man tidligere ville risikert menneskeliv. Prosjektet illustrerer hvordan forskning og utvikling kan bidra til å skape innovasjon som både beskytter redningspersonell og øker sjansene for å finne og redde overlevende i kritiske situasjoner. Resultatet er en teknologisk løsning som kombinerer funksjonalitet, robusthet og kostnadseffektivitet, og som kan spille en viktig rolle i fremtidige katastrofehåndteringsoperasjoner





