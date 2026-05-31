Snarkjøp vokser mot strømmen med lokal frihet og bedre innkjøpsavtaler

Mens store dagligvarekjedene legger ned nærbutikker i utkantstrøk, vokser Snarkjøp med en modell som gir kjøpmenn frihet og bedre innkjøpspriser. Etter en Nettavisen-omtale fikk gründerne en ny avtale med Asko, og de håper å nå 100 butikker snart. Daglig leder Per Eivind Vik spør hvorfor bankenes høyere rentemarginer ikke blir regnet med i matprisdebatten.

På en brygge like ved Kristiansand ligger hovedkontoret til Snarkjøp , en dagligvarekjede som går mot strømmen deres store konkurrenter legger ned nærbutikker. Mens kjeden som eier Kiwi, Rema og Meny, Norgesgruppen , har lagt ned flere butikker i utkantstrøk, har Snarkjøp vokst til 74 butikker fra Søgne i sør til Bergsfjord i nord.

Det har tatt 15 år å bygge opp denne modellen, og gründerne har måttet kjempe med dårlige innkjøpsbetingelser. Etter en omtale i Nettavisen for to år siden fikk de forhandlet fram en ny avtale med grossisten Asko, som også eies av Norgesgruppen. Denne avtalen har bedret innkjøpsprisene betydelig, slik at Snarkjøp nå kan konkurrere på mer likere premisser med de store kedjene.

Daglig leder Per Eivind Vik mener at uten de lange bindingstidene som ofte binder kjøpmenn til sine kedjer, hadde de hatt mange flere butikker. I Snarkjøp-modellen er kjøpmenn gitt stor frihet til å bestemme vareutvalget og drift, og de kan bytte uten lang oppsigelsestid. Vik sier at de slipper å starte ti meter bak i konkurransen takket være den nye avtalen, og de håper å nå 100 butikker innen tre år.

En stor del av veksten kommer fra å gjenåpne tidligere Coop-butikker som er blitt lagt ned i utkantstrøk. Vik er også oppgitt over at dagligvarebransjen får så mye politisk oppmerksomhet når bankenes rentemarginer er langt høyere og påvirker folks økonomi langt mer. Han påpeker at dagligvarekedjene kun har to til tre prosent fortjeneste per omsetning, mens bankene har rundt 20 prosent. Likevel handler den politiske debatten mest om matprisene.

Snarkjøp satser på selvbetjente, døgnåpne butikker med lokalkjennetegn, og de tror denne modellen kan bremse butikkdøden på bygdene. Vik slutter med å si at de burde lære av bankenes høye marginer når vi diskuterer hvor pengene våre forsvinner hver måned. Hans egen modell er basert på tillit, ikke tvang, og han tror den vil være bedre for hele bransjen





