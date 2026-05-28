Sola vant mot Storhamar og får håpet om sin første sluttspillstittel. Storhamar kunne bli sluttspillmester i egen hall, men Sola vant 29-26 og sørget for en tredje og avgjørende kamp søndag.

Sola ledet 16-11 til pause, og det ble langt styggere sett med Storhamar -øyne i minuttene etter hvilen.

Sola-keeper Rikke Marie Granlund herjet bakerst og så lagvenninnene sette mange baller i mål. Etter sju minutter var Sola-ledelsen oppe i 23-13. Herrem med fem scoringer - En forferdelig start på annen omgang for Storhamar. Det er svakt og direkte pinlig, sa TV 2-ekspert Bent Svele.

- Jeg tror nesten ikke det jeg ser, sa medkommentator Harald Bredeli. Storhamar løftet seg stort utover i omgangen, men comebacket startet for sent. Sola har nå fått opp håpet om sin første sluttspillstittel i sin første finale. Best av tre-serien blir avgjort i Rogaland søndag.

Vinneren får spille Champions League-håndball kommende sesong. Storhamar tok første stikk Storhamar vant første kamp 31-29. Storhamars landslagsmålvakt Eli Marie Raasok hadde der 42 i redningsprosent. Den statistikken var hun sjanseløs på å matche torsdag.

Storhamar ble både serie- og sluttspillsmester i fjor og tok da sin første tittel i sluttspillet. Storhamar hadde før det tapt flere finaler mot Vipers Kristiansand





