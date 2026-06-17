Solbakken gir landslagsspillerne fri: Et genialt grep for å unngå mental slitasje

Etter 4-1-seieren over Irak gir landslagssjef Ståle Solbakken spillerne to dager fri. Eksperter og tidligere stjerner roser beslutningen, som skal sikre at spillerne er mentalt fokusert for å møte Senegal og resten av VM-sluttspillet.

Landslagssjef Ståle Solbakken har gått inn for en uvanlig og modig beslutning etter Norge s en499-seier over Irak i fotball-VM. Etter en oppfordring til spillere å ta en mental avbrudd, har han gitt spillerne to dager fri fra landslagsbasen i Greensboro.

Dette er ment å gi dem en sjanse til å koble av, møte familie og venner, og hente seg mentalt før sengetiden mot Senegal kommer. Beslutningen har møtt stor støtte fra fotballegender som Petter Northug jr., Ole Einar Bjørndalen og Morten Gamst Pedersen, som alle peker på viktigheten av å unngå mental slitasje og holde skarpheten for de kommende, tøffe kampene.

Istedenfor å holde spillerne i en lukket miljø med høy sikkerhet og vedvarende fokus, slipper Solbakken dem ut av boblen for en ekte avbrekk. Dette kan være avgjørende for å sikre at spillerne er på sitt beste når virkeligheten starter med oppgjøret mot Senegal og resten av VM-sluttspillet.

Professorer i idrettspsykologi støtter også tilnærmingen, idet de peker på at fri tid med familie og muligheten til å tenke på noe annet enn fotball kan øke mental kapasitet og prestasjonsvilje over tid. Selv om nogen spillerforetrekker å dra til New York og andre besøker nærmeste i USA, viser beslutningen en dypt forståelse for at VM er en lang turnering hvor mental reste tilnærmet er like viktig som fysisk form.

Spillerne trenger ikke å være tilbake på basen før fredag, noe som gir dem et reelt avbrekk fra presset og daglige rutiner. Denne strategien skiller seg fra standard praksis under store mesterskap, og viser at Solbakken setter individuelle behov og gruppedynamikk først. I en turnering hvor det er liten tid til å reflektere, kan disse to dagene være et viktig skudd for å sikre at laget ikke blir overbelastet mentalt før de står overfor Senegal.

Dette er særlig viktig fordi Norge allerede har vist at de kan prestere på høyt nivå, og videre fremgang i turneringen kan avhenge av evnen til å optimalisere intensiteten og hvileperiodene. I lys av dette, er Solbakken valg ikke bare en humanitær gest, men en bevisst taktisk manøver for å maksimere lagets potensiale





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