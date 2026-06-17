Solbakken lover Ødegaard-spill: - Han starter

Martin Ødegaard fikk lavest karakter på VG-børsen i storseieren over Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken forsvarer kapteinen og lover at han starter neste kamp. Ekspertene er delt i synet på om Ødegaard bør spilles i form eller byttes ut.

Martin Ødegaard fikk hard medfart av ekspertene etter Norge s 4-1-seier over Irak i den første VM-kampen. Kapteinen ble trukket frem som svakeste norske spiller på VG-børsen, med lavest karakter av samtlige.

Landslagssjef Ståle Solbakken var likevel tydelig på at planen om å spille Ødegaard i form fortsatt står. Han starter neste kamp, det kan jeg love deg, sa Solbakken til VG. Fotballekspert Kjetil Rekdal var blant dem som påpekte at 27-åringen ikke var på sitt vanlige nivå. Martin er ikke i slag i dag, slo Rekdal fast i VGs studio.

Årsaken kan være en urytmisk sesong med flere skadeopphold, noe som har gjort det vanskelig å få kontinuitet. Rekdal forklarte at det ikke er enkelt å spille på et høyt nivå uten kamptrening og rytme. Ødegaard selv var fornøyd med lagets prestasjon, men erkjente at det var rom for forbedring. Det var en rotete kamp, og vi gjorde mye rart, spesielt i frispillingen.

Der slet vi litt, men det ble bedre etter pause, sa han. Solbakken mente at Ødegaard ikke ble spilt god av laget. Han og Fredrik Aursnes lå i riktig posisjoner, men ballen kom ikke dit ofte nok. Når den kom, var pasningen litt kort, så det ble flere nærkamper.

Også det tørre gresset ble trukket frem som en faktor, men Solbakken tok ikke det som en unnskyldning. Ballen satt fast i gresset, men det går for sakte. Likevel hadde Ødegaard mange maksløp defensivt og guidet laget. Rekdal var enig i at man må tenke langsiktig og spille ham i form.

En målgivende pasning til Leo Østigård viste glimt av kvalitet, men totalt sett var det under forventning. Seieren gir Norge 97 prosent sjanse for avansement til sekstendelsfinalen, ifølge Norsk Regnesentral. Men både Senegal og Frankrike venter i gruppespillet, så det gjenstår tøffe kamper. Joacim Jonsson tok i VG-studio til orde for å bytte ut Ødegaard, men Rekdal og Solbakken holder fast på kapteinen.

Med tålmodighet og kamptrening kan Ødegaard finne tilbake til toppformen som gjør ham til en av verdens beste midtbanespillere. Neste kamp blir en test på om laget klarer å spille ham bedre inn i banen





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