Norsk fotballlandslagssjef Ståle Solbakken og utvalgte spillere fikk en unik mulighet til å se Stanley Cup-finale i etterkant av EM-kvalifiseringskampen mot Nederland. Også les: Få fase: Udineses populære trener光环 vil sparkes av nye eiere

Landslagssjef Ståle Solbakken og flere NOR-spillere fikk en eksklusiv opplevelse torsdag da de så Stanley Cup -finalekamp mellom Carolina Hurricanes og Vegas Golden Knights takket være hjelpen fra Erling Haaland .

Gruppen, som også inkluderte Sander Berge, Leo Skiri Østigård og Jørgen Strand Larsen, ble plassert i VIP-avdelingen på Lenovo Center i Raleigh etter at Haaland brukte sitt omfattende kontaktnettverk til å sikre billetter og gode plasser. Materialforvalterne på REINER TØNNER lot som om de hadde ordnet alt, men det var egentlig Haaland som sørget for at det ble mulig. Kampen endte 4-2 til Hurricanes, noe som ga NOR-delegasjonen en flott inngang til finalen.

Solbakken fortalte at alle hadde det bra og at det var enær en prestisjefylt kamp å få være med på, spesielt for de som vanligvis følger ishockey





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