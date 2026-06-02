Solbakken og Rekdal uenige om tidlig VM-avreise

Ståle Solbakken forsvarer Norges tidlige avreise til VM med forskning, mens Kjetil Rekdal er skeptisk og frykter slitasje og brakkesyke.

Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal strides om Norge s tidlige avreise til VM i USA. Solbakken baserer beslutningen på vitenskapelig forskning som viser at det tar 10-15 dager å akklimatisere seg til varmen.

Rekdal, som scoret Norges eneste VM-mål i 1994, er skeptisk og frykter at for lang tid i leir kan føre til slitasje og brakkesyke. Landslaget reiser tirsdag ettermiddag, over to uker før VM-åpningen mot Irak 16. juni. I USA skal de først møte Marokko i generalprøven 7. juni, deretter en lukket kamp mot Skottland. Solbakken understreker at anbefalingen kommer fra Olympiatoppen og forsker Torstein Dalen-Lorentsen, og at det ikke er en trenerbeslutning, men en fysiologisk nødvendighet.

Han viser til hetebølger på USAs østkyst de siste årene, med temperaturer over 30 grader. Rekdal minner om at Norge dro tidlig også i 1994, men da slet laget med energi i de to siste gruppespillskampene. Han er spent på hvordan denne strategien slår ut, særlig for spillerne som ikke får spilletid. - 10-12 spillere er der ikke på ferie, men de er ikke i nærheten av å varme opp eller komme innpå, sier Rekdal.

Han stiller spørsmål ved om den lange ventetiden kan svekke laget. Solbakken svarer at vitenskapen er klar, og at de har valgt å bo i Nord-Carolina, som er noen grader varmere enn Boston og New York. Svenskene drar over bare én uke før sin åpning, men deres landslagssjef Graham Potter er fornøyd med planen. Debatten viser at det er delte meninger om den beste forberedelsen, og utfallet blir spennende å følge





