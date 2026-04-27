Solskjær og Haaland deler personlige historier i «Mestermøtet»

I TV 2s program «Mestermøtet» deler Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Haaland personlige historier og erfaringer fra deres fotballkarrierer. Haaland minnes den vanskelige treningsuka før skjebnekampen mot Brann i 2018, mens Solskjær gir råd om å ta det mer med ro og ikke bare tenke på fotballen. Samtalen gir et innblikk i deres personlige utfordringer og suksesser.

TV 2 samlet to av Norges største fotballnavn til en dybdegående samtale om deres fotballkarrierer i programmet « Mestermøtet ». Ole Gunnar Solskjær og Erling Braut Haaland delte personlige historier og erfaringer fra deres tid i fotballverdenen.

En av de mest markante øyeblikkene i Haalands karriere var skjebnekampen mot Brann 1. juli 2018, da han scoret fire mål og satte seg selv i søkelyset i norsk fotball. I samtalen med Solskjær, som var hans daværende trener, kom det frem at oppladningen til denne kampen var alt annet enn enkel. Haaland beskriver hele uka før kampen som den verste treningsuka i hele hans liv, og forteller at han til og med hadde tårer i øynene under treningen.

Solskjær minnes at lagkameraten Ruben Gabrielsen kom til ham og sa at han burde snakke med Haaland, da han så at han var i en tung tilstand. Selv om Haaland føler at Solskjær burde tatt ham ut av troppen før kampen, sier Solskjær at han hadde en følelse om at det kunne gå bra. I samtalen deler de også tanker om hvordan de håndterer press og forventninger i fotballmiljøet.

Haaland trekker opp et spørsmålskort og spør Solskjær hva han har lært som manager, som han skulle ønske han visste som spiller. Solskjær svarer at han ville rådet seg selv til å ta det mer med ro og ikke bare tenke på fotballen. Han understreker at det er flere ting i livet enn bare fotball, og at det er viktig å leve normalt.

Solskjær forteller at Sir Alex Ferguson engang ringet kona hans og sa at han måtte slutte å tenke så mye på fotball. Dette er et råd han mener Haaland gjør en god jobb med å følge. Haaland svarer at Pep Guardiola har lært ham å holde fotballen unna når han ikke er på banen, og at det er viktig å fokusere på fotball når man er på banen, og tenke på alt annet når man er av banen.

I programmet deler de også tanker om hvordan de håndterer press og forventninger i fotballmiljøet, og hvordan de har utviklet seg som personer gjennom årene. Samtalen gir et innblikk i de personlige utfordringene og suksessene som har praget deres karrierer, og viser hvordan de har håndtert både høyt og lavt i fotballverdenen





