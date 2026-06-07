Solveig Løvseth sikret historisk EM-gull i Ironman

Den norske triatleten Solveig Løvseth vant EM i Ironman i Hamburg etter en episk kamp påbannet distanse. Hun ble den første norske kvinnen til å ta gull i konkurransen.

Solveig Løvseth , 26 år, sikret seg EM-gull i Ironman -trioathlon i Hamburg . Etter 3,8 km svømming , 180 km sykling og et maraton på 42,2 km passerte hun målstreken først med en tid på 8 timer, 11 minutter og 11 sekunder.

Hun ble dermed den første norske kvinnen som vinner en EM-tittel i Ironman. Løpet var ekstremt utfordrende; hun innrømmer at deler av distansen var forferdelig og at hun på et tidspunkt var usikker på om hun ville klare å fullføre. Først da tyske Laura Philip ankom mål som nummer to, nesten fire minutter etter, reiste Løvseth seg og feiret seieren. Premiepotten var på 28.000 dollar, om lag 290.000 kroner.

Løvseth startet svømmedelen langt bak i feltet, nesten fire og et halvt minutt etter lederne. Allerede på sykkeldelen klarte hun å redusere gapet betydelig og kunne starte maratonløpet kun 37 sekunder bak. Hun tok ledelsen etter to kilometer løping og beholdt den helt til mål, til tross for ekstremt hardt press. Dette er kun den siste i rekken av imponerendeResultater for triatleten siden hun i fjorstartet på fulldistanseløp.

Hun vant Ironman Texas i april med ny personlig rekord og ble tildelt Olavstatuetten, den største utmerkelsen i trøndersk idrett. EM-løpet i Hamburg er en av de største konkurransene på kalenderen og en del av Ironman Pro Series, som understreker betydningen av denne seieren i en internasjonal sammenheng





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