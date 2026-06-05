Sommeren eksploderer i nord: Opp mot 27 grader og skogbrannfare

Nord-Norge opplever sommervarme med temperaturer opp mot 27 grader, men samtidig øker skogbrannfaren til gult nivå. Sør-Norge får også pent vær i helgen, men med lavere temperaturer.

Sommeren har virkelig ankommet Nord-Norge med full styrke. Meteorologene på Yr melder at den første dagen med over 20 grader ble målt i Tromsø, og det er bare begynnelsen.

Varmen beveger seg videre nordover, og lørdag kan gradestokken i Finnmark nå helt opp til 27 grader. Dette er en usedvanlig varm start på sommeren for regionen, og mange innbyggere og turister nyter det fine været. Strandliv og utendørsaktiviteter er i full gang, men meteorologene minner om å ta forholdsregler mot solen og varmen. Det er spesielt viktig å huske på at den intense varmen også medfører risiko for brann i naturen.

I Munkelva i Sør-Varanger er det varslet hele 26 grader fredag ettermiddag, mens Alta og Hammerfest også får kjenne på sommervarmen med henholdsvis 25 og 24 grader. Tromsø topper med 23 grader fredag, men temperaturene synker noe i helgen. Likevel holder temperaturene seg over 20 grader flere steder i Nord-Norge gjennom hele helgen. Det varme og tørre været har dessverre en bakside: Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om skogbrannfare på gult nivå for deler av Finnmark og Troms.

Vegetasjonen kan lett antennes, og meteorologene advarer mot bruk av åpen ild. Det anbefales å følge instruksjoner fra lokale myndigheter og være ekstra forsiktig med grill, bål og sigaretter. Skogbrannfaren gjelder spesielt Finnmarksvidda og indre kyststrøk i Finnmark, og varer inntil betydelig nedbør kommer. Lenger sør blir det ikke like varmt, men helgen byr på behagelig vær for mange.

Etter en våt fredag på Vestlandet, spesielt i Bergen med nesten 5 millimeter nedbør, snur været til helgen. Både Bergen og Stavanger får 18 grader på lørdag med sol og opphold. I Oslo er det ventet opp mot 21 grader og sol hele helgen, noe som passer perfekt for utendørsaktiviteter. Trøndelag får også en godværshelg, med opp mot 20 grader i Trondheim på søndag, selv om lørdag kan by på litt regn.

Midt-Norge blir litt kjøligere med 17 grader lørdag og 15 grader søndag, men oppholdsvær begge dager. Det er verdt å merke seg at været ser ut til å snu fra mandag av, med regn og lavere temperaturer i vente for flere deler av landet. Dette gjelder spesielt for Nord-Norge, hvor sommervarmen kan bli avløst av mer ustabilt vær. Uansett oppfordrer meteorologene folk til å nyte sommerværet mens det varer, men alltid med respekt for naturen og brannfaren.

Husk å sjekke lokale værvarsler og følg rådene fra myndighetene for å sikre en trygg og hyggelig helg





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Nord-Norge Sommervarme Skogbrannfare Værvarsel Finnmark

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