Sommerernøyen i Bukta: Folk samles for å nyte varme temperaturen

Temperaturen steg til tjuefem grader, og Bukta ble en populær destinasjon for byens innbyggere til å bade, sole seg og sosialisere. Familier, venner og enkeltpersoner tok i bruk området til ulike aktiviteter, frå UNO og grilling til volleyball og enkle badesjover. Små barn koset seg mens voksne slapp av i sola. Ryddejobber sørget for at sykler ikke sto i veien, og mange Plansle å tilbringe hele dagen ute.

Klokka fem på ettermiddagen når temperaturen steg til tjuefem grader, samlet mange mennesker seg i Bukta for å nyte det varme været. Familie r, vennegrupper og enkeltpersoner tok ut sine badetøy og piknikmat for en ettermiddag i solen.

Anette Rise og Andre Pereira hentet sønnene sine fra barnehagen og gikk rett til Bukta. De var positive til den spontaneouse planen. Vi har bare badet og slapper av helt, vi koser oss, sa Ivar Gjellnes, en av en gruppe venner som spilte UNO og grillet matsommaren. Mange familier med små barn var også til stede.

Theodor, en liten gutt, brettet seg for badeglade og ville ufortørnet gå tilbake i vannet hver gang moren tok ham opp. Det er jo deilig å se hvor mye han koser seg, sa moren med et smil. Også Oldvarten Larsen var til stede. Han jobbet for Ryde og ryddet opp blant de mange syklene som var parkert langs gangstien ved Bukta.

Det var spredt med massevis av sparkesykler her, så da er det bare å preppe klart til alle skal hjem igjen, forklarte han. Flere badere påpekte at vannet ikke var kaldt, til tross for litt kuldegrader i luften. Keza Naia Movuni Simonsen og Densel Kieran Alexy fløt rundt med pølser i hånda og følte seg som om de var i Syden. Vi skal bade hele dagen, smelte Keza.

Marie Nilsen Haugstal og hennes venner var enige i at det var viktig ånyte den gode varmen. Det er de eneste som gjør at jeg klarer å bo her resten av året, uttalte Knut Bakke, som kun hadde plan for soling uten å bade.

På en annen s Rose familiene Vilde Johnsen, Karina Johansen og Catalina Sarvari med sine barn og venner for å slappe av. Det er deilig å bare slappe av i sola, og la ungene springe rundt omkring, sa Karina. Jeg tar det helt rolig i dag, mente Even Øverli, sammen med venner sine Joakim Larsen og Tage Wang Hovden. De badet, spilte fotball og planla å være der hele dagen.

Ida Menzoni Pettersen, Madelen Haugland og Anie Bratteng Simonsen hadde allerede vært der i fem timer bare for å bade og sole seg. Nå ventet de på en ledig volleyballbane for å spille. Publikum varierte fra små barn til voksne, og aktivitetene spant fra enkeltpersoner som bare sola seg til grupper som grillet, spilte spill eller Organiserte volleyballkammer. Alt under den lyse sommernatta med himmelen som fortsatt var klar over byen





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Summertid Bading Sol Familie Småbarn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeidsplassen har stinket kloakk i to år: – Folk blir sykmeldtDet er ikke lenge siden Bergen Inkluderingssenter åpnet dørene i et splitter nytt bygg. Men bak den flotte fasaden river det i nesen.

Read more »

KI endrer hvem som lykkes i arbeidslivetKunstig intelligens senker kostnaden ved å hoppe mellom oppgaver og favoriserer folk som tåler kompleksitet.

Read more »

KI endrer hvem som lykkes i arbeidslivetKunstig intelligens senker kostnaden ved å hoppe mellom oppgaver og favoriserer folk som tåler kompleksitet.

Read more »

KI endrer hvem som lykkes i arbeidslivetKunstig intelligens senker kostnaden ved å hoppe mellom oppgaver og favoriserer folk som tåler kompleksitet.

Read more »