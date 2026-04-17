Sommerferien sikres: Midtøsten-kaos sender nordmenn til bestillingskontoret

Usikkerhet rundt flydrivstoff og stigende priser i kjølvannet av Midtøsten-konflikten får nordmenn til å sikre sommerferien. Reiseselskaper melder om rekordhøye bestillinger, mens myndighetene vurderer tiltak for drivstoffsparing.

Sommerferie n nærmer seg med stormskritt, og for mange er det nå bestillingene gjøres. Men årets ferieplanlegging foregår midt i et stadig mer urolig geopolitisk landskap. Situasjonen i Midtøsten har skapt bekymring for flydrivstoffmangel, og flere eksperter har varslet at ferieturen i år kan bli betydelig dyrere enn forventet.

I lys av dette har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) antydet at drivstoffsparing kan bli aktuelt, og har blant annet nevnt økt bruk av hjemmekontor som et potensielt tiltak. Denne usikkerheten ser ut til å ha en direkte innvirkning på nordmenns feriebestillinger. Reiseselskapet Ving rapporterer om en bemerkelsesverdig økning i bestillinger til populære destinasjoner de siste dagene. Sjef i Ving Norge, Marie-Anne Zachrisson, forteller at de siste fire salgsdagene har sett flere bestillinger enn tilsvarende dager i fjor. Mallorca, Gran Canaria, Kreta og Parga topper salgslistene med henholdsvis 62, 54, 41 og 39 prosent økning. Zachrisson peker på at medieomtale av kansellerte fly og fare for drivstoffmangel kan være årsaken til at folk ønsker å sikre seg ferien nå, fremfor å vente og risikere høyere priser eller mangel på tilgjengelighet. Denne trenden bekreftes av reiseselskapet TUI. Kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen i TUI Norge forklarer at mange nordmenn velger å sikre sommerferien sin nå, i stedet for å satse på hvordan prisene vil utvikle seg. Med fellesferien like rundt hjørnet og den generelle marked usikkerheten, er det naturlig at folk ønsker å ha kontroll og få ferien i boks. Bildet som følger artikkelen, viser TUI Norge som en aktør som nå ser en oppgang i bestillinger, nettopp fordi situasjonen i Midtøsten kan føre til skyhøye priser dersom man venter med å bestille. Det er en klar tendens til at folk ønsker å unngå å gamble med feriebudsjettet. Bekymringen for stigende drivstoffpriser er imidlertid ikke begrenset til Norge. I Danmark ser man en lignende utvikling. Landets største reiseselskap, Spies, har registrert en 58 prosent økning i reisebestillinger kun i løpet av tre dager denne uken, sammenlignet med samme periode i fjor. Kommunikasjonssjef i Spies, Sofie Lund, uttrykker overraskelse over den ekstreme økningen, men forestiller seg at mange dansker har tenkt at reisen må sikres før prisene eventuelt stiger. Denne frykten har også ført til at enkelte danske reiseselskaper, som Bravo Tours og Primo Tours, har sendt ut tilleggsfakturaer til kundene sine på rundt 200 kroner for å dekke økte drivstoffkostnader. Også busselskapet Riis Rejser har implementert tilsvarende tillegg, der en bussreise til Nederland fikk et tillegg på omtrent 3,5 prosent av prisen, tilsvarende 187 kroner. Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours, beskriver situasjonen som irriterende, men understreker at det er vanskelig å forutsi utfallet av konflikten. Her hjemme har imidlertid Ving og TUI valgt en annen tilnærming. Begge selskapene forsikrer at det ikke er aktuelt å sende ekstraregninger til allerede innbookede gjester. Ving Norge opplyser at deres eget flyselskap, Sunclass Airlines, har god kontroll på drivstofftilgang og kostnader, og dermed er i stand til å gjennomføre planlagte flyvninger uten ekstrabelastning for kundene. TUI Norge fremhever sin prisgaranti, som innebærer at kunder ikke mottar ekstraregninger for for eksempel økte drivstoffpriser etter at charterferien er betalt, noe som gir en ekstra trygghet. Situasjonen i Midtøsten har utløst en global drivstoffkrise. Rundt en femtedel av verdens olje og flytende gass passerer vanligvis gjennom Hormuzstredet, et strategisk viktig sjøpassasje som i praksis har vært stengt siden USA og Israel gikk til angrep på Iran. Dette har skapt bekymring for norsk forsyningssikkerhet. I Norge er lovkravet for lagring av diesel og flybensin kun 20 dager. NHO-sjef Ole Erik Almlid uttrykker bekymring for at dette kan ramme Norge hardt dersom landet skulle havne i en unntakstilstand, og beskriver situasjonen som veldig alvorlig for et samfunn som er avhengig av drivstoff i krisesituasjoner. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ikke denne umiddelbare bekymringen. Han forsikrer at myndighetene har full kontroll på situasjonen nå. Samtidig erkjenner han at en vedvarende stengning av Hormuzstredet ville være alvorlig, og at det arbeides aktivt for å håndtere mulige konsekvenser. Den pågående konflikten i Midtøsten fungerer dermed som en pådriver for både økt feriebestilling og bevissthet rundt energisikkerhet, og setter Norges beredskap på dagsorden





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sommerferie Reiser Drivstoffpriser Midtøsten Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rykt om LIV Golfs fremtid: Stor usikkerhet preger internasjonal golf-ligaEt avgjørende toppmøte finner sted samtidig som rapporter tyder på at Saudi-Arabias statlige investeringsfond kan kutte finansieringen til den omstridte LIV Golf-ligaen. Ligaen, som har vært en turbulent kraft i golfsporten siden 2022, kan nå stå overfor en potensiell nedleggelse etter utfordringer med lave seertall og betydelige økonomiske tap.

Read more »

Arild Monsen ferdig som landslagstrener – usikkerhet rundt Skiforbundets planerArild Monsen er ferdig som landslagstrener i langrenn. Skiforbundet begrunner avgjørelsen med et ønske om nye impulser etter utøvernes evaluering, men kritikken rettes mot manglende trenerrekruttering og spesielt den uheldige timingen midt i et mesterskapsår. Usikkerheten rundt hvem som tar over og hvilken plan som foreligger er stor.

Read more »

Sender flere tusen nye soldaterUSA sender 10.000 nye soldater til Midtøsten mens våpenhvilen med Iran nærmer seg slutten.

Read more »

Våpenhvile mellom Israel og Libanon: Et skritt mot bredere stabilitet i MidtøstenUSAs president Donald Trump annonserer en ti dagers våpenhvile mellom Israel og Libanon, som trer i kraft umiddelbart. Eksperter ser dette som en viktig delavtale som kan bane vei for en mer varig fredsavtale med Iran, og styrke mulighetene for generell stabilitet i regionen. Våpenhvilen inkluderer forventet Hizbollahs deltakelse, til tross for at Israel anser gruppens oppløsning som et nøkkelkrav for varig fred. Amerikansk press antas å være avgjørende for Israels aksept av avtalen.

Read more »

Hamstrer ferieturer: – En veldig stor økningSituasjonen i Midtøsten påvirker reiseklare nordmenn.

Read more »

Støre åpner for tiltak ved drivstoffmangelStatsministeren åpner for hjemmekontor og andre grep hvis krigen i Midtøsten forverres.

Read more »