Sommerkaffe - mindre innhold, samme pris?

Flere kaffeposer krymper innholdet om sommeren, mens prisen holder seg. Se opp for kiloprisen.

Sommeren er her, og med den følger en årlig tradisjon i norske dagligvarebutikker: sommerkaffen. De siste årene har flere kaffemerker lansert egne sommerkaffeblandinger, ofte med lyse og friske toner som skal passe til varme dager.

Men det er ikke bare smaken som skiller seg fra den vanlige kaffen - også posestørrelsen har gjennomgått en stille endring. Forbrukere som ikke følger nøye med, risikerer å betale mer for mindre kaffe. Spareekspert Rune 'Gjerrigknarken' Nikolaisen kaller praksisen for sleip, og advarer mot å la seg lure av det som fremstår som et tilbud. Normalt inneholder kaffeposer 250 gram eller 500 gram.

Sommerkaffen derimot kommer i pakninger på 225 gram (Friele hos Rema 1000) eller 200 gram (Ali i Norgesgruppen). Prisen er ofte den samme som for en vanlig 250-gramspose, noe som gir en betydelig høyere kilopris. For eksempel: Ali sommerkaffe koster 39,90 kroner for 200 gram, mens den vanlige Ali-kaffen koster 39,90 kroner for 250 gram. Det utgjør en prisforskjell på omtrent 25 prosent.

Hos Rema 1000 selges Friele sommerkaffe på 225 gram som partivare til 49,90 kroner - en pris som ifølge Nikolaisen er for høy for en mindre pose. Nikolaisen mener at butikkene utnytter kundenes vaner. - Folk er vant til at kaffe kommer i 250-gramsposer, sier han. Når sommerkaffen dukker opp i samme hylle, men med mindre innhold, er det lett å overse forskjellen.

Han oppfordrer forbrukere til å se på kiloprisen i stedet for poseprisen, og til å sammenligne med de vanlige variantene. I tillegg påpeker han at partivare-merkingen kan være misvisende: - Det antyder et kupp, men her er det snarere tvert imot. Forbrukerrådet har tidligere advart mot slik skjult prisøkning, kjent som shrinkflation, og denne saken viser at det er viktig å være oppmerksom.

Kanskje bør du vurdere å kjøpe vanlig kaffe i stedet, eller vente til sommerkaffen kommer på reellt tilbud. Uansett: les prislappen nøye





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kaffe Sommerkaffe Pris Krympflasjon Forbrukertips

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KrF vil gjøre det lettere å få flere barn med skattelette og billigere bilerKristelig Folkeparti foreslår økonomiske støttetiltak for familier, inkludert skattelette per barn etter fransk modell og subsidier for store biler. Målet er å hjelpe familier til å velge flere barn.

Read more »

Politiet rapporterer flere hendelser i Vestlandet: Strømbrudd, våpenhåndtering og redningsaksjonerPolitiet i Vest politidistrikt har vært inne i flere ulike hendelser den siste tiden. Det omfatter et angrep på en mann på bensinstasjon, bilulykke grunnet sovning, omfattende strømbrudd, mistenkelige personer med mulige våpen, innbrudd og en redningsaksjon i fjellet. Flere personer er pågrepet og etterforsket, og noen har meldt seg skadet. Røde Kors advarer om værforhold i fjellet.

Read more »

Politi i Trøndelag håndterer en natt med konflikt, trafikkulykke og flere bortvisningerOperasjonsleder Trond Hangaas oppsummerer en travel nattskift med konflikter på camping, en påkjørsel, beruset kvinne på gata, russ med fyrverkeri, samt flere andre hendelser inkludert en innlagt unge sjåfør uten førerkort.

Read more »

Flere saker: Fred i Iran-USA, Sveitsisk folkeavstemning, og merPakistans statsminister sier en fredsavtale mellom Iran og USA er nærmere enn noen gang. I Sveits skal det stemmes over en folkeavstemning om å sette en øvre grense på befolkningen, noe som splitter landet. Ayatolla Ali Khameneis begravelse arrangeres i Iran. Et indisk militærfly krasjet. Oljeserviceavtaler mekles i Norge. Rødt krever slutt på krafttilgang til datasentre. David Beckham fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Russiske kampfly nær svensk luftrom.

Read more »