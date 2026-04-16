Sommervarselet: Varmere sesong i vente, men ikke nødvendigvis stabilt solskinn

Meteorologisk institutt varsler en varmere sesong enn normalt for Norge i mai, juni og juli. Mens Østlandet og Sørlandet har størst sjanse for klassisk sommervær, er det usikkerhet knyttet til lengre perioder med stabilt høytrykk. I Europa øker risikoen for hetebølger.

Meteorologisk institutt har nylig publisert sin prognose for mai, juni og juli, og for mange nordmenn bringer dette nyheter som vekker forventninger om sommerens vær. De foreløpige signalene tyder på en sesong som samlet sett vil være varmere enn normalt over hele landet. Vakthavende meteorolog Per Egil Haga forklarer at en «varm sesong» ikke nødvendigvis innebærer konstant strålende sol og perfekt vær hver dag. Det refererer heller til en gjennomsnittstemperatur som ligger over det normale for perioden.

Foreløpig ser prognosene mest lovende ut for Østlandet og Sørlandet, hvor sjansen for det aller beste sommerværet vurderes som størst. Imidlertid er det avgjørende å understreke at det fortsatt er for tidlig å trekke definitive konklusjoner. Det mangler foreløpig klare indikasjoner på langvarige perioder med stabilt høytrykk, som er det som ofte gir det klassiske, tørre og solrike sommerværet mange lengter etter.

Dette betyr ikke at det ikke vil bli enkeltstående fine dager, men en gjennomgående tørr og solrik sommer ser ikke ut til å være det mest sannsynlige utfallet basert på de nåværende dataene. På Vestlandet og i Trøndelag er det en rundt 40 prosent sannsynlighet for mer nedbør enn normalt, mens sjansen for en varmere sesong ligger på 55 prosent. I Nord-Norge er det 45 prosent sannsynlighet for økt nedbør, men en betydelig høyere sannsynlighet på 65 prosent for en mildere sesong.

Meteorolog Haga er ikke bekymret for å «jinxe» sommerværet ved å gå ut med disse prognosene. Han forklarer at slike langtidsvarsler har en iboende usikkerhet, men at de er utformet med tanke på planlegging for ulike sektorer, som landbruk og næringsliv, og gir dermed en nyttig pekepinn på potensielle sesongtrekk. Å offentliggjøre varslene nå, skyldes behovet for planlegging hos mange aktører. Samtidig understrekes det at dette er tidlige signaler, og et langt mer nøyaktig bilde vil tegne seg nærmere mai.

Mens Norge ser ut til å få en generelt varmere, men potensielt fuktigere sommer enn normalt, er situasjonen annerledes på kontinentet. De siste årene har Europa opplevd flere hetebølger, og de foreliggende prognosene peker mot en forhøyet risiko for både hetebølger og tørt vær i mange europeiske land. Meteorolog Haga er tydelig på at sannsynligheten for slike ekstreme værforhold er større der enn i Norge. Middelhavslandene fremheves som områder med høy risiko for hetebølge.

Det bemerkes imidlertid at definisjonen av en hetebølge kan variere mellom landene i Sør-Europa. Per nå ser ikke faren for like alvorlige hetebølger ut til å være like stor i Spania som i enkelte andre middelhavsland. Disse varslene er derfor viktige for planlegging og bevisstgjøring, både nasjonalt og internasjonalt, og gir et grunnlag for å forberede seg på ulike værscenarier den kommende sommeren.

Fremtidige oppdateringer fra Meteorologisk institutt vil gi et mer presist bilde etter hvert som sommeren nærmer seg, men de innledende signalene gir et bilde av en varmere, men potensielt mer variabel sesong for Norge, med en pågående fare for hete og tørke i deler av Europa. Interessen for sommerprognoser er alltid stor, og dette varslet vil utvilsomt bidra til diskusjoner og planlegging blant befolkningen og i ulike næringer som er væravhengige.

Det er en påminnelse om at været er et dynamisk fenomen, og at langtidsvarsler alltid innebærer et element av usikkerhet, men gir likevel verdifull veiledning for fremtidige forberedelser. Spesielt viktig er det å merke seg de regionale forskjellene innenlands, der Østlandet og Sørlandet kan ha de beste forutsetningene for sol og varme, mens Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge har en større sannsynlighet for mer nedbør, selv om temperaturen forventes å ligge over normalen de fleste steder.

Denne nyansen i varselet er viktig for å unngå for høye forventninger til en ensartet sommer over hele landet, og understreker viktigheten av å følge med på oppdaterte prognoser.





