Influenser Sophie Elise Isachsen har blitt programleder for \'Love Island Norge\' etter at tidligere programleder Morten Hegseth har gitt sin støtte. Isachsen har ikke tidligere erfaring som programleder, men mener at hun kommer til å gjøre det bra. Hun har fått mange meldinger og påmeldinger etter at nyheten ble kjent.

Onsdag ble det kjent at influenser Sophie Elise Isachsen tar over som programleder for \' Love Island Norge \'. Nyheten har imidlertid vekket sterke reaksjoner: Selv om gratulasjonene har strømmet inn, mener flere at hun mangler den nødvendige TV-erfaringen for rollen.

Les også: Tilsnakk på treningssenteret: \'Det går faen ikke an\' Da Nettavisen møtte Isachsen onsdag formiddag, la hun ikke skjul på hva hun tenker om tilbakemeldingene. Vil du se neste video? Vill teori sprer seg0:57 - En gang må man starteIsachsen forteller at hun har merket en enorm pågang i innboksen etter at nyheten sprakk. - Det har vært så gøy å se hvor mange som har engasjert seg.

Og ikke minst hvor mange som har meldt seg på og søkt om å være deltakere. Jeg er veldig glad, sier Isachsen til Nettavisen. FULL INNBOKS: Sophie Elise Isachsen sier til Nettavisen at hun har fått mange meldinger etter programleder-nyheten ble kjent. Foto: Thea Nielsen (Nettavisen) Influenseren hevder også at påmeldingene til programmet har skutt i været etter at det ble kjent at hun skal være programleder.

- Det er flere som har meldt seg på det siste døgnet, ja. Det er mange som sender private meldinger til meg også. Gjerne på vegne av andre. Det er veldig gøy å få meldinger.

Når det gjelder kritikken rundt hennes manglende erfaring som programleder, tar hun det hele med knusende ro. - Det er ikke kritikk at jeg ikke har erfaring som programleder, for det er helt sant. Jeg har ikke vært programleder før, men en gang må man starte. Får full støtte fra Morten HegsethEn som har klokkertro på at Isachsen vil skinne i den nye rollen, er Morten Hegseth (40).

Han har selv ledet programmet tidligere, og røper at han har hatt en finger med i spillet når det gjelder kanalens valg av programleder. - Jeg sa det for flere år siden, men dette er Sophie Elise sitt program. Det er ingen andre som kan lede det. Hun er perfekt til denne rollen, sier han til Nettavisen.

Han kjøper overhodet ikke argumentet om at Isachsen mangler TV-erfaring. - Hun har hatt utallige podkaster, hun har vært deltaker i de største TV-produksjonene i Norge, så hvis noen sier at hun ikke har erfaring nok, så tar de så jævlig feil. Isachsen selv tar forventningene som et stort kompliment: - Det er også creds til meg som får den jobben uten erfaring. Jeg vet uansett at jeg kommer til å gjøre det bra. Det er jeg helt sikker på, legger Isachsen til





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Love Island Norge Sophie Elise Isachsen Programleder TV-Erfaring Kritikk Påmelding Morten Hegseth

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sophie Elise Isachsen tar over som programleder for 'Love Island Norge' - 'Jeg har alltid drømt om å være programleder, og jeg elsker kjærlighet'Sophie Elise Isachsen, kjent fra TV-serien 'Girls of Oslo', blir programleder for den nye sesongen av 'Love Island Norge'. Hun håper programmet skal løfte seg til et nytt nivå med hotte, kule, sexy og smarte deltagere som finner hverandre og forblir kjærester.

Read more »

Blir programleder for «Love Island»Det populære datingprogrammet gjør igjen comeback i Norge. Nå er det klart hvem som skal lede realityprogrammet.

Read more »

Bekrefter: Hun fikk jobbenMorten Hegseth ville ha en programleder som «har alt» - Sophie Elise Isachsen skal lede «Love Island».

Read more »

«Love Island»-paret: – Vil heller være vennerEtter flere måneder med romanse på tvers av kontinenter, gir Millie Court og Zac Woodworth opp forholdet.

Read more »