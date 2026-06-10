Soppsykdom rød marg rammer tolv norske jordbærprodusenter

Mattilsynet har oppdaget soppen rød marg hos tolv jordbærprodusenter i Norge. Sykdommen, som spres via jord, vann og plantemateriale, kan føre til produksjonstap. Gartnerhallen forventer likevel normal tilgang på jordbær i år, mens bondeorganisasjonene krever umiddelbare tiltak fra myndighetene.

Soppen rød marg , en plantasjekte, har blitt funnet hos tolv norske jordbær produsenter, ifølge Mattilsynet s kartlegging. Mattilsynet har stoppet all omsetning fra den produsenten der smitten først ble oppdaget til forrige sesong, og sporer relevante leveranser.

Berørte produsenter er kartlagt og følges opp. Sykdommen, som er kjent i Norge siden 1995 og er utbredt i de fleste jordbærdyrkningsområder, spres via smittede planter, jord, vann og redskaper. Planteprodusenten selv har ansvar for at plantene er friske, mens Mattilsynet føre tilsyn med at produksjonen følger regelverket. Produsenter må teste produksjonsstedet minst hver 18. måned.

Gartnerhallen, en norsk produsentorganisasjon, forventer normal tilgang på jordbær i år og ingen større prisøkning, da bærene fortsatt er trygge å spise. Fire bondeorganisasjoner har comoða Landbruks- og matdepartementet om en tydelig strategi for å begrense smitte, hindre nye utbrudd og sikre tilgang på friskt plantemateriale. De advarer om store økonomiske konsekvenser og ber om en gjennomgang av sertifiseringsregelverket





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