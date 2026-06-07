Sosialdemokratiets svar på boligkrisen

En kommentar om hvordan sosialdemokratiske virkemidler som offentlig regulering, økt beskatning og styrking av Husbanken kan motvirke boligprisvekst og skape rimelige boliger for vanlige folk.

Har vi skaffet oss et system som ubønnhørlig leder oss inn i priskrise og boligmangel? Er det å eie egen bolig med skyhøy verdivekst blitt et samfunnsproblem?

Det er ikke bare norske pressområder som Oslo og Akershus som opplever at boligprisene har løpt løpsk. Også EU har satt i gang prosjekter med mål om å forstå og motvirke de samme kreftene. Spørsmålet er hva vi kan gjøre for å snu utviklingen. Poenget med sosialdemokrati er omfordeling, å styre ressursene slik at forskjellene i samfunnet blir mindre, og på boligområdet sikre at folk med vanlige inntekter kan skaffe seg bolig.

Boligmarkedet kan på ingen måte løse denne viktige oppgaven alene. Derfor må kommunene sterkere inn som byggherre og boligforvaltere, fordi tildeling og omsetning av boliger må skje under streng offentlig kontroll. Bygging av nye utleieboliger som ikke er underlagt private profitthensyn, er noe ikke minst Oslo trenger. Det må også åpnes for å kunne eie egen bolig med lavere verdifastsettelse, regulert på samme restriktive måte som borettslag før i tida.

Det må tilføres kapital. Husbanken må styrkes med milliardbeløp. En mulig vei å gå er å innføre ekstraskatt på bankenes store renteinntekter knyttet til boliglån. Ut fra samme tankegang som da det for noen år siden ble innført ekstraskatt på kraftselskapenes fortjeneste da kraftprisene skjøt i været, det såkalte høyprisbidraget.

Det er også litt å gå på når det gjelder formuesskatt, å øke satsene slik at de med de mest verdifulle boligene må betale mer. Økt beskatning av profitt på tomtesalg og eiendomsutvikling er også mulig å få til. Disse grepene fikk enstemmig tilslutning i en uttalelse da boligpolitikk var oppe som tema på årsmøtet i Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus tidligere i år. Det er verdt å legge merke til at flertallet på dette årsmøtet var erfarne medlemmer i Arbeiderpartiet.

Å øke skattene noe er forsvarlig, når hensikten er å legge til rette for utviklingen av en tredje ikke-kommersiell boligsektor som bryter med den profittstyrte utviklingen i boligmarkedet og gir håp for at vanlige folk kan få seg rimelige og gode boliger uten å måtte sette seg i stor gjeld. Å gjenreise den sosiale boligpolitikken vil være et stort pluss for den rødgrønne sida i politikken fram mot kommende valg.

Det er snakk om å bidra til å løse et reelt problem for svært mange mennesker. Da er det nødvendig å dra ned tomtepriser og boligpriser. Antakelig vil dette på sikt redusere markedsverdien av bolig for de som eier den selv. Men det er et faktum at skyhøye boligverdier er mest til glede for boligspekulanter og banker.

Skal vi fortsette å ha det sånn? Sosialdemokratiet må tenke ut fra fellesskapsverdier, ikke profitthensyn. Dette er en politisk kamp som handler om å velge en annen retning for boligpolitikken, en retning som prioriterer fellesskapets behov fremfor markedets logikk. Med målrettede virkemidler som offentlig regulering, skattlegging av profitt og styrking av Husbanken, kan vi skape et mer rettferdig boligmarked der alle har mulighet til en trygg og rimelig bolig





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