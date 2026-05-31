Sosiotekniske cyberøvelser avgjørende for kommuners digital kriseberedskap

Forskningsstudie viser at øvelser som involverer hele organisasjonen, ikke bare IT-systemer, gir kommunene bedre forberedelse og læring ved cybersikkerhetshendelser. Et øvelse med Østre Toten kommune i 2021 avslørte sårbarheter og viste viktigheten av å trene samhandling, prioriteringer og ansvar. Resultatet var endrede rutiner, nye roller og et mer realistisk bilde av kritiske tjenester.

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Da ansatte i Østre Toten kommune slo på datamaskinene 9. januar 2021, møtte de et digitalt mørke. Systemer var nede, data kryptert og et løsepengevirus hadde lammet alt fra helsejournaler til lønn og skole. Kaoset som fulgte, avslørte hvor sårbar norsk kommunesektor er når cyberangrepene først treffer. Angrepet ble en viktig påminner om at alle kommuner må øve.

Øvelser gjør ansatte bedre forberedt, avdekker sårbarheter og sikrer at kritiske tjenester kan holdes i gang når krisen treffer. - Når alt skjer rundt deg i sanntid, og du kjenner på stresset, blir læringen mer ekte, sier Guro Bråten Olsborg, forsker. Norske kommuner er hjertet i mange av tjenestene vi bruker hver dag. Skole, helse, snøbrøyting, grusspyling, barnehage, vann og eldreomsorg er noen eksempler.

Samtidig melder halvparten av kommunene i Norge at de mangler kritisk kompetanse innen informasjonssikkerhet. - En digital krise handler aldri bare om systemer som faller ned. Den handler om kultur, roller, ansvar, kommunikasjon og prioriteringer, sier Olsborg. Forskning viser at kommuner lærer mest av det forskerne kaller sosiotekniske øvelser, det vil si øvelser som ikke bare presser IT‑systemene, men hele organisasjonen.

For det hjelper lite å ha en brannmur i eliteklassen hvis folk ikke vet hvem som bestemmer hva når en krise treffer. Forskerne intervjuet ansatte fra fire kommuner ett år etter at de hadde deltatt i en realistisk cyberøvelse ved Norwegian Cyber Range. De ville vite hva de satt igjen med over tid, ikke bare dagen etter. Resultatet var tydelig.

Kommunene forbedret rutinene sine ved å oppdage hva som manglet, og deretter justerte de planene. Arbeidsmåtene ble også endret, ansatte ble mer bevisste på hvem som har ansvar for hva. Mange fikk en helt ny forståelse av hvordan deres egen jobb påvirker sikkerheten. I tillegg ble enkelte strukturer faktisk lagt om.

To av kommunene innførte nye roller for å sikre bedre flyt mellom IT og kriseledelse. Et av de tydeligste funnene i studien er at kommunene fikk et mer realistisk bilde av hvilke systemer som faktisk er kritiske. Flere ble overrasket. Fordi når de i en øvelse må avgjøre hvilke tjenester som skal skrus på først, blir prioriteringen tydelig.

Er det skole, helse eller vann som er på toppen av lista? Det blir fort klart hvilke konsekvenser som oppstår for innbyggerne. Det skaper bedre prioriteringer og mer treffsikre tiltak. Her trener kommunene på samhandling, kommunikasjon og harde prioriteringer, samtidig som de får kjenne tempoet i cyberhendelser.

Studien peker på flere grunner til at denne typen øvelser skaper varig læring. Det realistiske presset gjør at deltakerne må handle i stedet for å diskutere seg frem til løsninger, og planlagte stopp underveis gir rom for refleksjon og justering idet situasjonen utvikler seg. I tillegg tas deltakerne helt ut av hverdagen, noe som bidrar til sterkere og mer minneverdige læringsopplevelser. For kommune‑Norge peker sosiotekniske øvelser ut en tydelig retning.

De gir et mer realistisk bilde av hvordan en digital krise faktisk utspiller seg, ikke på papiret, men i praksis. Her trener kommunene på samhandling, kommunikasjon og harde prioriteringer, samtidig som de får kjenne tempoet i cyberhendelser som ofte varer i ukevis. - Øvelsene gir ikke bare bedre prosedyrer, men et endret tankesett og en tydeligere forståelse av ansvar og organisering, sier Olsborg.

Når trusselaktører kan slå en kommune tilbake til penn, papir og telefax over natten, slik Østre Toten erfarte, er det denne felles forståelsen som kan utgjøre forskjellen mellom kontroll og kaos





