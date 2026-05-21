Southampton ble diskutert og anket for å ha deltatt i en spionasje-saken som kalles Spygate i England. Disiplinærutvalget kastet Southampton ut av opprykksfinalen om plass i Premier League, og ga finaleplassen til Middlesbrough. Southampton hevdet at sanksjonen var uforholdsmessig, men utvalget mente at spionasjen var en «utpønsket og målrettet plan fra øverste nivå, for å oppnå et konkurransefortrinn». Eckert under behandlingen av saken medga at han hadde autorisert den ulovlige observasjonen av motstanderlagets trening, som utgjorde et «alvorlig brudd på turneringens integritet». Southampton må starte neste sesong med fire minuspoeng.

Spionasje på engelsk trainingsenter - Southampton kastes ut i semifinalenKortversjonen: Kunstig intelligens-generert, kvalitetssikret oversettelse av en stor The Athletic-historie om en spionageepisode på Middlesbroughs treningsanlegg i opprykkskvalifiseringen mot Southampton. Southampton ble kastet ut og mister en kamp verdt 200 millioner pund, og Middlesbrough går videre mot Hull City på Wembley. Southampton anklager for å tape muligheten til å spille for 200 millioner pund. Southampton-direktør Parsons sier en sanksjon er riktig, men mener straffen er for stram. Eirik Aase tror straffen er riktig, selv om det er en sjokk at blyga vannføring med flere poeng kan medføre denne straffen.

Southampton får ikke medhold i anken og mister opprykk til Premier LeagueSouthampton ble utestengt fra opprykksspillet etter å ha spionert på en motstanders trening før en semifinale. Klubben anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold.

Spion fra Southampton og Southampton-straffForrige uke sirkulerte et bilde av en spion fra Southampton, identifisert som William Salt, som skal være en nøkkelperson i støtteapparatet til manager Tonda Eckert. Southampton ble også straffet med et trekk på fire poeng i mesterskapsserien neste sesong etter å ha brutt reglene tre ganger denne sesongen.

Englands fotballforbund (FA) kan straffe Southampton etter spionskandalenForbundet etterforsker saken om Southampton som skulle ha spionert på Middlesbrough før semifinaleduen. Anken avvist torsdag, Middlesbrough trekker seg rett til Wembley lørdag. Misjonen om Premier League-opprykk legger seg i fare.

