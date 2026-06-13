SpaceX-aksjen åpner på Nasdaq til 150 dollar pr. aksje

SpaceX-aksjen åpner på Nasdaq fredag til 150 dollar pr. aksje, 11 prosent over emisjonskursen på 135 dollar. Kort tid etter handelsstart var aksjen omsatt rundt 165 dollar, før den passerte 174 dollar litt over klokken 19 norsk tid.

SpaceX-aksjen åpnet på Nasdaq fredag til 150 dollar pr. aksje, 11 prosent over emisjonskursen på 135 dollar. Kort tid etter handelsstart var aksjen omsatt rundt 165 dollar, før den passerte 174 dollar litt over klokken 19 norsk tid.

Dermed hadde investorene som kom inn i emisjonen allerede fått en avkastning på rundt 30 prosent. SpaceX hentet inn 75 milliarder dollar i emisjonen, og ble priset til 1.770 milliarder dollar ved IPO-kursen. Etter kursoppgangen fredag steg børsverdien til rundt 2.295 milliarder dollar, tilsvarende om lag 21.800 milliarder kroner. Oppgangen fra den siste private verdsettelsen tilsvarer rundt 4.700 milliarder kroner.

Det er omtrent på størrelse med alle noterte aksjer på Oslo Børs. Interessen var enorm allerede før start og emisjonen var over 4 ganger overtegnet før handelen startet. Før åpningen svingte indikasjonene kraftig. Tidlig fredag morgen pekte kursen mot 175 dollar, før forventningene gradvis ble justert ned til 165 og deretter 162 dollar.

Rett før handelen startet, indikerte Nasdaq en åpningskurs på 150 dollar. Volumet passerte raskt 300 millioner aksjer på Nasdaq. Dermed var over halvparten av de nyutstedte aksjene omsatt kort tid etter børsdebuten. Torsdag priset Polymarket inn 60 prosent sannsynlighet for at aksjen ville handles mellom 150 og 200 dollar, mens sannsynligheten for intervallet 100 til 150 dollar var 32 prosent.

Utfallet 200 til 250 dollar ble priset til 6 prosent. Nordnet fredag kveld meldte om stor pågang etter børsåpning. 15.000 handler i SpaceX de første 45 minuttene hos Nordnet. Vanvittige nivåer, kommenterte spareøkonom Else Sundfør i Nordnet. Hun opplyser at det var klar overvekt av kjøp, selv om enkelte også benyttet kursoppgangen til å selge.

Også i USA merket meglerplattformene trykket fra private investorer. Robinhood opplyste til Wall Street Journal at plattformen hadde rekordtrafikk fredag. Enkelte kunder opplevde forsinkelser og tekniske problemer, men selskapet meldte senere at de viktigste systemene var tilbake i normal drift. Allerede ved åpningskursen på 150 dollar ble Musk verdens første med formue på 1.000 milliarder dollar.

CNBC beregner verdien av hans SpaceX-andel til over 766 milliarder dollar ved åpningskursen. Sammen med Tesla-andelen, verdt rundt 280 milliarder dollar, løftet det totalformuen til omtrent 1.050 milliarder dollar. SpaceX-debuten er også historisk av en annen grunn. Noteringen er den første IPO-en som skjer både på Nasdaq i New York og den nye børsen i Texas.

De største vinnerne utenom Musk er bankene bak transaksjonen. Goldman Sachs og Morgan Stanley leder syndikatet, og Wall Street Journal skriver at de to bankene ventes å sitte igjen med den største delen av honorarene. Samlet får de rundt 40 prosent av gebyrene, tilsvarende omtrent 100 millioner dollar hver. Flere skeptikere mener verdsettelsen på nær 1.800 milliarder dollar allerede ved IPO-prisen var svært høy.

Etter fredagens kursoppgang prises SpaceX høyere enn de fleste børsnoterte selskaper i verden, og romselskapet er nå blant de aller mest verdifulle selskapene i USA





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