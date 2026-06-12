SpaceX børsnoteres i New York - Spås å bli den villeste noteringen noensinne

Elon Musks SpaceX skal børsnoteres i New York på fredag. Selskapet spås å bli en av verdens mest verdifulle og har fått et enormt interesse fra private investorer. Børsnoteringen forventes å være historisk stor.

Fredag er den store dagen for når selskapet SpaceX skal børsnoteres i New York . Elon Musk s romfartsselskap inntreden på børs spås til å bli den villeste børsnotering en noensinne.

- Dette er den høyeste interessen noensinne for en børsnotering hos Nordnet, både når det gjelder antall personer og tegnet volum i kroner, sier spareøkonom Else Høeg Sundfør i Nordnet til E24 og legger til at SpaceX har slått alle rekorder sammenlignet med tidligere noteringer. Nordnet er en ledende nordisk digital plattform og nettmegler for sparing og investering. Plattformen gir private investorer tilgang til å handle aksjer, fond og andre finansielle instrumenter på tvers av en rekke globale børser.

Les også: SpaceX-børsnotering: Privatinvestorer har bestilt aksjer for 666 milliarder Voldsom interesseSundfør forteller til næringslivsnettstedet at tildelingen kommer til å bli redusert ganske kraftig i forhold til hva deres kunder har tegnet seg for, grunnet den enorme interessen. - Vi får vite hvordan tildelingen ser ut i dag, og holder nå på å registrere aksjene på kundenes kontoer.

Dette vil skje løpende utover dagen, og planen vår er at alle aksjene skal være på plass før den amerikanske børsen åpner klokken 15.30, sier spareøkonomen til E24. SpaceX vil bli inkludert i globale indekser. Dermed vil sparepenger fra hele verden, inkludert enorme summer fra nordmenn, spre seg gjennom globale indeksfond til den nye aksjen, og bidra til å finansiere de mildt sagt luftige ambisjonene til verdens rikeste menneske. Det er ikke rent lite selskapet er verdsatt til.

Sannsynligvis det få en markedsverdi på om lag 1.800 milliarder dollar. Les også: SpaceX på børs: - Vås og helt hinsides Verdens mest verdifulle selskapSpaceX driver med både rakettoppskyting, KI, internett-tjenester og satellitter. Selskapet har som mål å revolusjonere romfart - der det langsiktige målet er å muliggjøre bosetting på planeten mars. SpaceX blir umiddelbart et av verdens mest verdifulle selskaper, og får med god margin historiens største børsverdi fra start.

Børsnoteringen skal hente inn hele 86 milliarder dollar. Det er en tredobling av den forrige noteringsrekorden. Men Musks romfartseventyr er langt unna å tjene penger. I første kvartal 2026 omsatte SpaceX for 4,7 milliarder dollar, men gikk med 4,3 milliarder dollar i underskudd





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