SpaceX børsnotering: Store forventninger, men usikkert

SpaceX, en av verdens ledende selskaper innen romfart, har en børsnotering med en verdi på 86 milliarder dollar. Store forventninger til selskapet, men også store utfordringer. SpaceX-aksjen er priced svært høyt, og det er usikkert at det er penger å tjene på å sitte på aksjen særlig lenge.

Den mest elleville børsnotering er verden har sett, har ført til stor interesse blant aksjeinteresserte nordmenn. Spareøkonom Else Sundfør i Nordnet forteller at interessen er helt sinnssyk blant nordmenn og andre nordiske kunder.

SpaceX blir umiddelbart et av verdens mest verdifulle selskaper, og får med god margin historiens største børsverdi fra start. Børsnoteringen skal hente inn hele 86 milliarder dollar. Det er en tredobling av den forrige noteringsrekorden. Mange spør seg om det lurt å kjøpe aksjen, men investor og finansekspert Jan Petter Sissener mener det er vås og helt hinsides.

Audun Wickstrand i DNB følger Elon Musk og hans romfartsplaner tett, men kan ikke gi klare råd. Oljefondet skal også inn, men usikkert når og hvor mye. SpaceX vil sannsynligvis få en markedsverdi på om lag 1.800 milliarder dollar når selskapet går på børs fredag ettermiddag norsk tid. Men det er høyst usikkert at det er penger å tjene på å sitte på SpaceX-aksjen særlig lenge.

Mange vil selge raskt, eller så er det å holde på det i mange år fremover. SpaceX-aksjen er som nevnt priced svært høyt, men det kan godt hende den går enda høyere ved børsåpning





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