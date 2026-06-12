SpaceX går på børs og kan gjøre Elon Musk til verdens første billionær

Fredag offentliggjør SpaceX sine aksjer og åpner for en potensiell verdsettelse på over ett billion dollar, noe som kan løfte Elon Musk inn i en ny økonomisk liga. Noteringen kan påvirke både selskapets ansatte og bredere finansmarkedene.

Fredag blir en historisk dag for romfartsindustrien når SpaceX offentliggjør sine aksjer på børs. Selskapet, som ble etablert av Elon Musk i 2002, har i mer enn to tiår utviklet revolusjonerende teknologi som gjenbrukbare raketter, en enorm satellittkonstellasjon og internettleverandøren Starlink.

Med en plan om å tilby 555 millioner aksjer til en startpris på 135 dollar per aksje, vil den totale verdien av noteringen kunne overskride ett billion dollar dersom markedet viser vilje til å betale denne prisen eller høyere. En slik utvikling ville løfte Musk, som i dag eier cirka 42 prosent av selskapet, inn i en ny økonomisk liga og potensielt gjøre ham til verdens første billionær.

Det er en mulighet som får investorer og analytikere til å spekulere i både potensialet og risikoen knyttet til selskapets ambisiøse visjoner, som blant annet omfatter bygging av fabrikker på månen og etablering av datasentre i bane rundt jordkloden. Markedets reaksjon på noteringen vil også ha vidtrekkende konsekvenser for finansverdenen.

En analyse fra investeringsanalytikeren Hill.com viser at flere tusen nåværende og tidligere ansatte i SpaceX vil kunne bli millionærer som følge av aksjebeholdningene deres, og at et betydelig antall av dem kan oppnå formuer på hundre millioner dollar eller mer. På den annen side kan den store kapitaltilførselen til SpaceX trekke penger fra andre sektorer, noe som potensielt kan skape likviditetsproblemer for enkelte selskaper og bidra til kortsiktige børsnedganger i en allerede ustabil økonomisk kontekst preget av svingende oljepriser og geopolitisk usikkerhet i regionen rundt Hormuzsundet.

Musk har i flere år blitt kritisert for å love mer enn han har kunnet levere, og flere av hans mest dristige prosjekter, som å sende datasentre til verdensrommet, forblir uprøvde. Likevel har han støtte fra andre teknologimilliardærer, deriblant Peter Thiel, som har uttalt at man aldri skal vedde mot Musk. På X har flere av disse støttespillerne delt lignende oppmuntringer denne uken, noe som gir inntrykk av at troen på Musk går utover hans egen organisasjon.

Samtidig forbereder også andre store kunstig intelligens‑selskap, som OpenAI og Anthropic, seg på børsnotering, noe som vil bety at tre banebrytende teknologiselskaper i første rekke tilbyr sine aksjer til offentligheten. Alt dette gjør fredagens notering til et betydningsfullt øyeblikk som både kan endre den personlige formuen til en av verdens mest kjente entreprenører og sette nye standarder for hvordan avansert teknologi og romfart blir finansiert i fremtiden





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