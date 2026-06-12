SpaceX gjør historie: Verdens største børsnotering gir Musk billions i formue og finansielle utfordringer

SpaceXnoteringen setter nye rekorder og gjør Elon Musk til verdens første billionaire. Selskapets store tap innen KI og ambisiøse planer for Mars-kolonisering og rom-baserte datasenter skaper både begeistring og finansiell uro.

Elon Musk , kjent som verdens rikeste mann og eier av blant annet Tesla og det sosiale mediet X, introduserer fredag rakettselskapet SpaceX på børs. Selskapet vil sannsynligvis få en markedsverdi på om lag 1.800 milliarder dollar.

Men bak de glansede bildene av reiser til Mars skjuler det seg en dypt urovekkende finansiell virkelighet. Musk har nemlig noen elleville planer for selskapet. Gjennomføringen av historiens største børsnotering blir fredag et faktum etter at SpaceX priset aksjene sine til 135 dollar stykket. Det er forventet at det vil hente inn svimlende 75 milliarder dollar i frisk kapital til selskapet, og gir rakettselskapet en markedsverdi på rundt 1,77 billioner dollar.

Kjempenoteringen dytter Elon Musk opp i en helt egen finansiell liga, og gjør ham offisielt til verdens aller første billionær. Ifølge beregninger utført av The Washington Post får Musk nå en samlet formue på over 1,1 billioner dollar basert på aksjene hans i SpaceX og elbilprodusenten Tesla.

Avisen trekker frem at Musk dermed på papiret er verdt omtrent like mye som de neste fire rikeste personene i verden til sammen: Google-gründerne Larry Page og Sergey Brin, Amazon-gründer Jeff Bezos og Oracle-gründer Larry Ellison. Dette er Space X. SpaceX ble grunnlagt i 2002 med et mål: Musk ville få mennesker til Jordens naboplanet Mars.

Siden den gang har selskapet etablert et solid forsprang på kommersielle konkurrenter som Jeff Bezos' Blue Origin ved å utvikle gjenbrukbare raketter og det gigantiske romskipet Starship. De har også flere kontrakter med den amerikanske romfartsetaten Nasa. Ifølge The New York Times driver SpaceX i dag med tre hovedaktiviteter. Mot verdensrommet inkluderer dette selskapets produksjon av delvis gjenbrukbare romraketter og det globale satellittinternettet Starlink, som i dag fungerer som selskapets viktigste inntektskilde.

Selskapet har i tillegg en massiv og kostbar satsing på kunstig intelligens. Tidligere i år overtok og integrerte SpaceX nemlig Musks private KI-selskap xAI, noe som betyr at samtaleroboten Grok og tilhørende datainfrastruktur nå er en del av den børsnoterte pakken. Offentliggjorte dokumenter, i forkant av en potensiell børsnotering, avslører at SpaceX gikk med et underskudd på over 4,9 milliarder dollar i fjor.

The Washington Post poengterer at selskapet totalt har tapt mer enn 13 milliarder dollar siden starten av 2023, i et pengesluk som primært drives av de aggressive satsingene på kunstig intelligens. Rapporter viser at xAI-enheten alene sto for et tap på 6,4 milliarder dollar i fjor. Selskapet forklarer selv tapene med skyhøye utgifter knyttet til bygging av massive datasentre og utvikling av KI-modellene til Grok.

Til tross for de røde tallene er investorene likevel villige til å betale dyrt for aksjer i selskapet. Årsaken er at SpaceX posisjonerer seg mot det de selv spår kan bli et gigantisk marked for forretningsorienterte KI-produkter. Et marked som har en anslått verdi på ufattelige 22,7 billioner dollar. Musks uttalte mål er å utkonkurrere andre KI-giganter som Microsoft, OpenAI og Anthropic.

Både The Wall Street Journal og uavhengige analytikere påpeker derfor at dagens aksjepris overhodet ikke reflekterer nåværende inntjening, men fungerer som et ekstremt spekulativt veddemål på en fremtidig KI-dominans og markedsmonopol. De ferske kapitalinnskuddene skal finansiere planer som virker hentet direkte ut av science fiction. Elon Musk har selv forklart i en videokonferanse på sitt sosiale medium X at pengene blant annet trengs for å utplassere hele 100.000 neste-generasjons Starlink-satellitter i verdensrommet.

Videre skal midlene brukes til å sende enorme AI-datasentre opp i bane rundt jorden for å unngå de ressurskrevende landbaserte anleggene. Selskapets offisielle dokumenter lister også opp ambisjoner om romturisme, energiproduksjon og fabrikker på både månen og Mars. En av de mest oppsiktsvekkende detaljene i prospektet omhandler Elon Musks godtgjørelser. Som omtalt i The Washington Post, inneholder avtalen en historisk pakke på én milliard bonusaksjer.

Disse aksjene vil imidlertid kun ha verdi og gi ham fullt eierskap dersom selskapet faktisk lykkes med sitt ultimate mål: å etablere en permanent menneskelig koloni på Mars med minst én million innbyggere





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