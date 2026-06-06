SpaceX, OpenAI, Anthropic planlegger børsnotering i år, kan hente inn 180-240 milliarder dollar

SpaceX, OpenAI og Anthropic planlegger børsnotering i år, og sammen kan de hente inn 180-240 milliarder dollar, mer enn fire ganger hele det amerikanske IPO-markedet i første kvartal. SpaceX er den største børsnoteringen med god margin, til tross for at kapitalinnhentingen på 75 milliarder dollar er under fem prosent av selskapets estimerte markedsverdi.

SpaceX leder an i en historisk bølge av gigantiske AI- børsnoteringer . Med en verdsettelse på 1.750 milliarder dollar representerer selskapet den mest ekstreme versjonen av AI-boomen.

Bak tallene skjuler det seg tre helt ulike virksomheter, en nekonvensjonell lock-up-struktur og indeksleverandører som strekker seg langt for å imøtekomme Elon Musk. BLØR PENGER: Falcon 9 frakter nær 90 prosent av alle kommersielle oppskytninger til bane rundt jorden, skriver artikkelforfatterne, som legger til at rakettvirksomheten går med betydelige underskudd. Hvis du synes amerikanske teknologigiganter allerede er for dominerende i aksjemarkedet, har vi dårlige nyheter: Det kommer mer. SpaceX, OpenAI og Anthropic planlegger børsnotering i år.

Sammen kan de hente inn 180–240 milliarder dollar, mer enn fire ganger hele det amerikanske IPO-markedet i første kvartal. Det største selskapet som skal på børs, blir SpaceX, som nå egentlig består av tre selskaper. Elon Musk fusjonerte først X (Twitter) inn i xAI, deretter xAI inn i SpaceX sammen med Starlink.

Ifølge prospektet blir SpaceX den største børsnoteringen i historien med god margin, til tross for at kapitalinnhentingen på 75 milliarder dollar er under fem prosent av selskapets estimerte markedsverdi. Satellittinternett er pengemaskinen i SpaceX og leverte 11,4 milliarder dollar i omsetning og 4,4 milliarder dollar i driftsresultat i 2025. Målet er én milliard abonnenter over de neste 15 årene. Falcon-rakettene omsatte for 4,1 milliarder dollar i 2025, mens driftsresultatet var minus 0,7 milliarder.

Falcon 9 frakter nær 90 prosent av alle kommersielle oppskytninger til bane rundt jorden. Den neste generasjonen, Starship, er forsinket. Musk fusjonerte sitt AI-selskap xAI inn i SpaceX i januar 2026, og dette er et pengesluk. Segmentet omsatte for 3,2 milliarder dollar, men tapte 6,4 milliarder dollar på driften.

Hele 12,7 milliarder dollar av SpaceX’ samlede investeringer gikk til AI-infrastruktur i fjor. Til tross for at Starlink leverer solide resultater, taper SpaceX penger regnskapsmessig fordi enorme avskrivninger på satellitter og AI-infrastruktur spiser opp overskuddet. Det kan virke som xAI skusler vekk alt det Starlink bringer inn. Prospektet (S-1) viser at det SpaceX virkelig bringer til torgs, er infrastruktur.

De lager raketter, satellittinternett og datasentre i verdensrommet. SpaceX ser ut til å posisjonere seg som en leverandør av AI-infrastruktur heller enn å fortsette kampen om å lage AI-modeller. Sagt med andre ord: De lager hakker og spader, men graver ikke selv etter gull. Selskapets inntekter skal inntil videre komme fra Tellus, men det kan virke som Musk og verdsettelsen av SpaceX har forlatt jordens tyngdekraft.

Med rapporterte inntekter på 18,67 milliarder dollar prises SpaceX til rundt 95 ganger omsetningen, noe som er skyhøyt sammenlignet med for eksempel Taiwan Semiconductor, verdens dominerende brikkefabrikk. Hvis SpaceX er en infrastrukturleverandør, blir multippelen vanskelig å forsvare uten en betydelig 'Muskverse'-premie. SpaceX-børsnoteringen er strukturert som en kapitalutvidelse på 75 milliarder dollar. Men også etter emisjonen vil ytterligere aksjer bli tilgjengelige for markedet, regulert gjennom en interessant.

SpaceX har valgt en trappestruktur: Allerede etter første kvartalsrapport kan innsidere selge 20 prosent av sine aksjer. Hvis kursen handler 30 prosent over børsnoteringskurs, kan ytterligere 10 prosent selges. Nasdaq innførte nylig 'fast entry'-regler, delvis for å vinne SpaceX-listingen over rivalen NYSE. SpaceX kan dermed inkluderes i Nasdaq 100 etter bare 15 dager.

I tillegg ligger det an til at SpaceX får en vekt i Nasdaq 100 som er tre ganger høyere enn det fri flyt skulle tilsi. MSCI har også 'fast entry'-regler for veldig store selskaper, men baserer indeksvekt på fri flyt, i motsetning til Nasdaq. Fond som eksakt replikerer indeksen, må kjøpe til markedspris, uansett hva den er.

En teori er at Musk har valgt å børsnotere nå for å komme sin rival Sam Altman i forkjøpet og trekke kapital ut av markedet for AI-børsnoteringer. Timingen kan imidlertid også handle om noe annet: Alle tre selskapene kan være på toppen av akselerasjonskurven. Den eksplosive veksten i AI-segmentet, særlig hos Anthropic, vil kunne avta dersom bedrifter begynner å sette spørsmålstegn ved hva de får igjen for AI-kostnadene.

Hvis det stemmer, kan det være logisk å gå på børs nå, mens historien om eksponentiell vekst fortsatt kan fortelles med troverdighet. Det finnes også en enklere forklaring: SpaceX, Anthropic og OpenAI har enorme investeringsutgifter, og ambisjonene om datasentre i verdensrommet vil kreve enda mer. Privatmarkedet har sine grenser. En børsnotering kan gi tilgang til løpende kapitalinnhenting i en større skala enn private markeder kan tilby





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