SpaceX på vei mot astronomisk verdsettelse: Googles eierandel kan bli verdt 100 milliarder dollar

SpaceX planlegger en børsnotering med en forventet verdsettelse på 2.000 milliarder dollar. Dette kan gjøre Elon Musk til verdens første trillionær og gi Google en eierandel verdt 100 milliarder dollar. Tidlige investorer og nøkkelpersoner kan også forvente betydelig avkastning i en stadig voksende romfartssektor.

SpaceX sikter mot en imponerende verdsettelse på 2.000 milliarder dollar ved sin planlagte børsnotering . En slik verdivurdering vil ikke bare gjøre Elon Musk til verdens første trillionær, men også transformere eiere med mindre andeler til milliardærer over natten. En eierandel på kun 0,05 prosent kan være tilstrekkelig for å oppnå milliardærstatus umiddelbart. Målet for noteringen er satt til juni i år, med et ambisiøst håp om å overstige den nevnte verdsettelsen. Dersom dette realiseres, og med Musks rundt 40 prosent eierskap, vil hans personlige formue vokse til astronomiske høyder, og bane vei for en ny æra av ekstrem rikdom.

En fersk innrapportering fra Alaska, som krever at selskaper oppgir eiere med en eierandel på minst 5 prosent, gir innsikt i Googles betydelige engasjement i SpaceX. Per utgangen av 2025 eide Google 6,11 prosent av selskapet. Nyhetsbyrået Bloomberg anslår imidlertid at denne andelen sannsynligvis har blitt noe utvannet som følge av fusjonen mellom SpaceX og xAI i februar. Den anslåtte eierandelen er nå rundt 5 prosent, noe som, gitt den antatte verdsettelsen på 2.000 milliarder dollar, tilsvarer en formue på hele 100 milliarder dollar for Google. Denne investeringen understreker Googles langsiktige strategiske satsing innen romfart.

Andre som forventes å oppleve betydelige formuesøkninger inkluderer nøkkelpersoner i SpaceX. Driftsdirektør Gwynne Shotwell, som har vært en del av selskapet siden dets etableringsår i 2002, vil trolig se livsendrende avkastning på sine investeringer. Investorer som entret SpaceX tidlig, spesielt de som gjorde det før 2021, kan forvente en formidabel vekst på opptil 20 ganger investeringen, selv om de gikk glipp av de aller tidligste mulighetene.

Den generelle optimismen rundt romfartssektoren reflekteres i aksjemarkedet. I løpet av det siste året har relativt ukjente romfartsaksjer opplevd en gjennomsnittlig vekst på opptil 200 prosent. En analytiker i Danske Bank uttrykker sterk optimisme for sektoren og peker på at selskaper som sveitsiske Pave Space jobber med å redusere Europas avhengighet av USA for romtransport. Pave Space utvikler fartøy som skal muliggjøre flytting av satellitter og annen last i rommet, noe som indikerer et økende globalt fokus på uavhengighet innen romfartsteknologi.

Ifølge Bloomberg ble Google først en investor i SpaceX i 2015. Sammen med Fidelity Investments deltok de i en emisjon på én milliard dollar, noe som verdsatte selskapet til 10 milliarder dollar og sikret duoen en samlet eierandel på 10 prosent. Alphabet, Googles morselskap, oppgir ikke SpaceX-andelen direkte i sine regnskaper, men rapporterer urealiserte gevinster fra unoterte investeringer. I første kvartal 2025 mottok Alphabet 8 milliarder dollar i resultat fra et selskap Bloomberg har identifisert som SpaceX. Detaljer om Fidelitys nåværende eierandel er ikke offentliggjort, utover enkelte posisjoner i fond. Venture-selskapet Founders Fund, en av de første institusjonelle investorene i SpaceX i 2008, hadde ifølge Bloomberg en eierandel på 7,77 prosent i 2020. Denne andelen hadde falt til 5,76 prosent i desember 2023 og er siden antatt å ha falt ytterligere, under 5 prosent





