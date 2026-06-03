SpaceX planlegger historisk børsnotering på Nasdaq

SpaceX, Elon Musks romfartsselskap, skal børsnoteres på Nasdaq 12. juni med en planlagt verdsettelse på 1,77 billioner dollar. Noteringen kan bli den største noen gang, med innbenting på opptil 75 milliarder dollar. Pengene skal brukes til AI, rakett- og satellittutvikling, samt å betale tilbake et lån på 20 milliarder dollar. Starlink og en avtale med Anthropic er sentrale inntektskilder. Musk beholder sterk kontroll med 84,4 prosent av stemmene.

SpaceX, Elon Musk s romfartsselskap grunnlagt i 2002, planlegger en børsnotering på Nasdaq under tickeren SPCX den 12. juni. Selskapet tilbyr 555,6 millioner A-aksjer til en pris på 135 dollar per aksje, noe som gir en verdsettelse på 1,770 billioner dollar.

Dersom noteringen gjennomføres som planlagt, skal SpaceX hente inn opptil 75 milliarder dollar, tilsvarende 699 milliarder kroner, noe som vil bli den største børsnoteringen i historien. Den nåværende verdensrekorden holdes av Saudi Aramco, som hentet inn 29,4 milliarder dollar da den gikk på børs i 2019. Ifølge dokumenter levert til det amerikanske finanstilsynet skal pengene fra noteringen brukes til å bygge ut selskapets satsinger på kunstig intelligens, rakettoppskytinger og satellittinfrastruktur.

En betydelig del av inntektene skal også brukes til å betale tilbake et eksisterende lån på 20 milliarder dollar. Dokumentene avslører at satellittinternett-tjenesten Starlink har blitt en sentral inntektskilde for SpaceX, og at inntektene fra denne tjenesten finansierer utviklingen av Starship-raketten. Starship er en nøkkelkomponent i SpaceX' langsiktige ambisjoner om å sende bemannede misjoner til månen og Mars. Ytterligere viser dokumentene at SpaceX har signert en avtale med AI-selskapet Anthropic om å levere datakraft for 1,25 milliarder dollar i måneden.

Etter noteringen vil Elon Musk beholde sterk kontroll over selskapet gjennom B-aksjer som gir ti ganger mer stemmerett enn vanlige A-aksjer. Han vil eie 84,4 prosent av stemmene, noe som sikrer ham betydelig innflytelse over beslutninger i selskapet. Denne structureringen betyr at selv om SpaceX blir børsnotert, vil Musk administrere selskapet med minimal outside-eierskaps påvirkning. SpaceX har de siste årene etablert seg som verdens dominerende aktør innen oppskytninger av both raketter og satellitter.

Starlink, deres satellittinternett-nettverk, har blitt en viktig inntektsstøtte og driver selskapets fortsette vekst. Ambisjonene spenner fra daglige oppskytninger til interplanetare reiser, med Starship som hovedverktøy. Børsnoteringen vil sannsynligvis gi SpaceX kapital til å akselerere disse målene, mens samtidig å tilbakeføre gjeld og forventet ekstreme investeringer i kunstig intelligens. Den potensielle noteringen på 75 milliarder dollar vil omgjøre SpaceX til en av verdens mest verdifulle selskaper, og markere et historisk Øyeblikk for both det private romfartsindustrien og finansmarkedene





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