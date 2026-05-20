SpaceX's valuation could surpass Saudi Aramco's IPO, with a potential market cap of $2 trillion

SpaceX, founded by Elon Musk in 2002, has been driving the Starlink network with over 9500 satellites in orbit and has been a close partner with NASA. The company reported a significant increase in revenue during the first quarter of the year, with a valuation of $2 trillion potentially on the horizon. The formal marketing of the IPO is expected to start on June 4th, with a potential pricing as early as June 11th.

KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av E24s journalister. Vis mer Det melder CNBC og Bloomberg. Selskapet ble grunnlagt av Elon Musk i 2002.

Det driver i dag Starlink-nettverket med over 9500 satellitter i bane rundt jorden, og har i tillegg vært en nær partner med Nasa. I søknaden kommer det frem at SpaceX omsatte for 4,69 milliarder dollar i årets første kvartal, en oppgang på 15 prosent fra året før. Etter skatt landet resultatet på minus 4,28 milliarder dollar, mot et tap på 4,94 milliarder dollar året før. Verdsettelse på 2.000 milliarder dollar Børsnoteringen kan bli verdens største noensinne, ifølge Bloomberg.

SpaceX vil hente inn 75 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringen, med en verdivurdering på 2.000 milliarder dollar, skriver nyhetsbyrået, som siterer kilder på dette. – Det blir ikke årets, det blir tidenes IPO, har investeringsdirektør Robert Næss i Nordea tidligere sagt til E24. Det vil i så fall slå det oljeselskapet Saudi Aramcos børsnotering på 29,4 milliarder dollar fra 2019, som har vært rekord til nå.

Større enn nesten alle andre SpaceX’ verdi har økt raskt og selskapet har lenge vært en favoritt blant private investorer. Med en markedsverdi på 2.000 dollar vil selskapet være større enn nesten alle de andre selskapene på den brede S & P 500-indeksen, ifølge Bloomberg. Ifølge dokumentene er det storbankene Goldman Sach og Morgan Stanley som leder arbeidet med børsnoteringen, med Bank of America, Citi Group og JPMorgan Chase er også involvert i prosessen.

Den formelle markedsføringen, der SpaceX vil offentliggjøre de foreslåtte vilkårene for aksjesalget, er ventet å starte 4. juni, ifølge Bloombergs kilder. En mulig prissetting kan komme så tidlig som 11. juni





