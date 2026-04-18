Martin Sandbu, Europa-kommentator for Financial Times, mener norske politikere må akseptere og initiere mer dramatiske endringer, spesielt innen økonomisk politikk, for å beholde velgerne og motvirke fremveksten av ytterliggående populisme. Han kritiserer en fastlåst tenkning og oppfordrer til langsiktige investeringer og eksperimentering med statlige tiltak.

Martin Sandbu , en kjent kommentator og spaltist som jevnlig bidrar til Aftenposten, oppfordrer norske politikere til å tørre å vurdere mer dramatiske endringer og planer for landet. Han advarer om at manglende vilje til å ta store grep kan føre til at ytterliggående populister kaprer velgere også i Norge. Sandbu mener at «sentrumspolitikere» må slutte å presentere store politiske omveltninger som umulige.

«Hvis sentrum sier at vi ikke kan ta radikale grep når samfunnet antagelig trenger radikale grep, da er det bare ytterkantene som kan gjøre det,» uttaler han. Spaltisten peker på vestlige politikeres langsomme reaksjon da industriarbeidsplasser forsvant, og hvordan sentrumspolitikken angivelig fortsatte å operere som om status quo var eneste mulighet. «Hvis ikke sentrumspolitikere og liberale krefter tilbyr noe som er bra nok til å ordne disse problemene, så er det populistene som gjør det,» sier Sandbu i en podkast. Han foreslår at man bør vurdere en ren økonomisk politikk hvor gamle regler kanskje ikke lenger er gyldige, større statlige investeringer og eksperimentering med direkte pengestøtte til borgerne. «Forsvarerne av det liberale demokratiet kommer ikke til å lykkes hvis vi ikke også sier at vi kan ta store økonomiske grep,» understreker han. Sandbu, som har akademisk bakgrunn fra prestisjetunge universiteter som Oxford og Harvard, og som nå er Europa-kommentator for Financial Times i London, finner det bemerkelsesverdig at Norge, til tross for sine oljeressurser, deler en tankegang som ligner andre land. Han observerer at mange norske debatter er «til forveksling lik det man ser i andre land», selv om Norge nyter godt av en «mye gunstigere økonomisk situasjon». «Vi skal passe på at vi ikke bare kaster bort alle pengene. Men jeg synes i hvert fall vi skal vurdere ... kanskje vi skal kjøre litt på da, og finne en kontrollert måte. En god norsk måte å gjøre det på?» spør han retorisk. Han mener det var en feil å avvise statens rolle i økonomisk planlegging. Sandbu mener Norge henger igjen i 1990-tallets økonomiske paradigmer, mens sikkerhetspolitikken derimot har blitt oppdatert. Han argumenterer sterkt for mer langsiktige investeringer i infrastruktur, og kritiserer at politikken fokuserer for mye på årlige budsjetter og for lite på et 50-årsperspektiv. Dette brede perspektivet er avgjørende for å møte fremtidige utfordringer og sikre en robust utvikling for nasjonen. Manglende evne til å tilpasse seg nye økonomiske realiteter og en sta fastholdelse ved gamle modeller kan svekke demokratiets evne til å levere reelle løsninger for innbyggerne, noe som åpner døren for mer ekstreme politiske strømninger. Derfor er Sandbus budskap en sterk appell om modighet og nytenkning i møte med et samfunn i endring





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Martin Sandbu Politikk Økonomi Populisme Demokrati

United States Latest News, United States Headlines

