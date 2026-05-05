Spania tar imot cruiseskip med hantavirus – tre døde

Spania har gitt klarsignal for at det virusinfiserte cruiseskipet, hvor tre personer har mistet livet, kan anløpe Kanariøyene . Dette ble bekreftet av Verdens helseorganisasjon ( WHO ) tirsdag.

Skipet, Hondius, har ligget ankret utenfor Kapp Verde etter at det ble oppdaget tilfeller av hantavirus om bord. WHO opplyser at spanske myndigheter vil ta imot skipet for å gjennomføre en grundig undersøkelse, inkludert en epidemiologisk vurdering, full desinfisering og en risikovurdering for de om bord. Maria Van Kerkhove, direktør for epidemi- og pandemiberedskap og forebygging i WHO, understreker viktigheten av denne prosessen for å håndtere situasjonen på en sikker og effektiv måte.

Totalt er sju personer bekreftet eller mistenkt smittet av det sjeldne hantaviruset. Skipet var på vei fra Ushuaia i Argentina til Praia i Kapp Verde da utbruddet ble oppdaget. Kapp Verdes helsemyndigheter nektet skipet anløp som en forholdsregel, og det har ligget utenfor kysten siden søndag. Denne avgjørelsen ble tatt for å beskytte befolkningen mot potensiell smitte.

De tre dødsfallene inkluderer to passasjerer hvor smitte med hantavirus er bekreftet. I tillegg er det mistanke om smitte i fem andre tilfeller blant de som ble syke om bord. Situasjonen er alvorlig, og krever rask og koordinert handling fra alle involverte parter. Hantaviruset som har spredt seg om bord på Hondius, er en sjelden og alvorlig variant som smitter fra gnagere, spesielt rotter og mus.

Smitten overføres til mennesker ved innånding av partikler fra avføring, urin og spytt fra disse dyrene. Dette gjør det viktig å iverksette tiltak for å hindre kontakt mellom mennesker og gnagere, spesielt i områder hvor viruset er utbredt. Skipet hadde passasjerer fra 23 forskjellige nasjonaliteter, inkludert Storbritannia, Spania, USA og Filippinene. Totalt var det 149 personer om bord, både passasjerer og mannskap.

Utenriksdepartementet i Norge har opplyst at de ikke har kjennskap til at det er norske statsborgere om bord på skipet. Dette er betryggende informasjon, men situasjonen understreker likevel viktigheten av å følge med på utviklingen og være forberedt på å bistå norske borgere i utlandet dersom behovet skulle oppstå. Den grundige undersøkelsen og desinfiseringen som skal gjennomføres i Spania, er avgjørende for å hindre videre spredning av viruset.

Spania sin beslutning om å ta imot skipet er et viktig skritt i håndteringen av denne krisen. Det vil tillate helsemyndighetene å isolere de smittede, gi nødvendig medisinsk behandling og gjennomføre en omfattende smittevernkontroll. Det er avgjørende at alle om bord på skipet blir testet og fulgt opp nøye for å sikre at ingen flere blir smittet. I tillegg må det gjennomføres en grundig undersøkelse for å kartlegge smitteveien og identifisere eventuelle risikofaktorer.

Dette vil bidra til å forebygge lignende utbrudd i fremtiden. WHO fortsetter å overvåke situasjonen nøye og samarbeide med spanske myndigheter for å sikre en effektiv respons. Hantavirus er en alvorlig trussel mot folkehelsen, og det er viktig å være forberedt på å håndtere utbrudd. Denne hendelsen understreker behovet for å styrke overvåkingssystemene og investere i forskning for å utvikle bedre diagnostiske metoder og behandlinger.

Det er også viktig å øke bevisstheten om smittefare og forebyggende tiltak blant befolkningen





Løfter om ny sjøkabel er falske – Norge tømmes for strømDebattinnlegg som hevder at løfter om lavere strømpriser gjennom ny sjøkabel under Trondheimsfjorden er misvisende. Artikkelen kritiserer norsk tilslutning til EU's energiunion og frykter at Norge vil miste kontroll over egen kraftproduksjon og bli tappet for strøm til høyestbydende i Europa.

Fra spanske skandaler til norsk tragedie: Kongehus og overgrep i medias søkelysEn gjennomgang av skandaler som har rammet europeiske kongehus, med fokus på Nóos-saken i Spania, og den sjokkerende voldtektssaken i Stavanger som ryster Norge.

Strenge tiltak om bord på Hondius etter hantavirusutbrudd og spenninger i HormuzstredetEt nederlandsk ekspedisjonsskip har iverksatt strenge tiltak etter hantavirusutbrudd, mens spenninger mellom USA og Iran eskalerer i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump bekrefter at iranske båter er blitt senket, og advarer om alvorlige konsekvenser for Iran.

