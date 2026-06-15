Spansk makt og afrikansk drøm møtes i VM-gruppe H

I gruppe H i Verdensmesterskapet 2026 støter Spania og Kapp Verde til. Spania er en av de største favorittene til å vinne turneringen, mens Kapp Verde har en unik sjanse til å bli første afrikanske lag siden 2006 som når sluttspillet i sitt første VM. Kampen spilles i Miami klokken 23:00 norsk tid.

I onsdagens gruppe H-kamp i VM 2026 støter Spania og Kapp Verd til. Spania har gjort én endring i startelleven fra seieren over Peru. Gavi kommer inn, mens Álex Baena er ute.

Víctor Muñoz er på benken etter muskelbelastning. Lamine Yamal og Nico Williams er tilbake fra skader og starter på benken. Fermín López går glipp av mesterskapet på grunn av en fotskade. Stor spennet mellom de to lagene med Spania som den store favoritten, men Kapp Verde har vist seg å være en tøff motstander.

Spania har en lang rekke av uavgjorte og seiere, mens Kapp Verde har hatt en fantastisk kvalifisering. For Kapp Verde er dette en historisk mulighet til å nå sluttspillet i sitt første VM. For Spania er formen зву et viktig mesterskap der de forsøker å doble EM-triumfen. Kampen starter klokken 23:00 norsk tid og spilles i Miami. Det er første kamp i gruppen fortsetter med Saudi-Arabia mot Uruguay





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VM 2026 Spania Kapp Verde Gruppespill Fotball Mesterskap

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