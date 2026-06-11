Sparebank 1-økonom advarer mot sviktende pengedisiplin i Stortinget

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen kritiserer den politiske viljen til å bruke penger på prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, spesielt med henvisning til Stad skipstunnel.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets har kommet med en krass analyse av den økonomiske styringen i Norge. Han peker spesielt på den reviderte nasjonalbudsjettavtalen som et bevis på at pengedisiplinen i Stortinget er i ferd med å forvitre.

Ifølge Andreassen er evnen til å utvise økonomisk moderasjon ikke lenger en fremtredende egenskap blant landets politikere, og dette ser han som en tendens som gjennomsyrer nesten alle partier uavhengig av politisk farge. Avtalen om det reviderte nasjonalbudsjettet har resultert i en ramme som overstiger regjeringens opprinnelige forslag med hele 5,6 milliarder kroner, noe som i økonomens øyne reflekterer en urovekkende vilje til å prioritere kortsiktige politiske gevinster over langsiktig økonomisk bærekraft.

Et av de mest fremtredende eksemplene på denne utviklingen er beslutningen om å gjennomføre Stad skipstunnel. Andreassen beskriver dette som en tragisk utvikling, ettersom prosjektet har vært gjenstand for omfattende utredninger og vurderinger. Konklusjonen i disse analysene har vært klar: tunnelen er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom og er rett og slett ikke verdt investeringen. Likevel velger politikerne å presse gjennom prosjektet.

Her peker han spesielt på Senterpartiet som den direkte ansvarlige parten, men han understreker at også partier som Høyre og Fremskrittspartiet har signalisert sin støtte. Dette viser at ønsket om å levere synlige resultater til lokale velgere veier tyngre enn faglige råd og økonomiske kalkyler. Når politiske kompromisser trumfer rasjonell ressursbruk, svekkes fundamentet for en ansvarlig statsfinansiell forvaltning. Videre reflekterer Andreassen over hvilke konsekvenser denne økte pengebruken kan ha for landets pengepolitikk.

I en tid hvor Norges Bank kjemper mot inflasjon for å stabilisere prisnivået, kan økte statlige utgifter teoretisk sett bidra til å holde prispresset oppe. Likevel mener sjeføkonom i Sparebank 1 at denne spesifikke økningen i budsjettet sannsynligvis ikke vil føre til endringer i Norges Banks rentebane ved det kommende rentemøtet i juni.

Han anerkjenner at enkelte vil argumentere for at slike grep kan påvirke rentenivået, men han anser det som lite sannsynlig at dette utslaget blir synlig i det korte bildet. Likevel er det prinsipielle problemet her at man skaper en kultur hvor budsjettrammer blir sett på som veiledende snarere enn bindende, noe som på sikt kan komplisere arbeidet med å styre økonomien i en stabil retning.

Den generelle tendensen Andreassen observerer, handler om en utvanning av det økonomiske ansvaret i det politiske systemet. Når nesten alle partier på Stortinget viser en tendens til å prioritere utgifter fremfor besparelser, forsvinner den nødvendige motvekten i den demokratiske prosessen. Infrastrukturprosjekter som Stad skipstunnel blir ofte symbolske seire for regionale interesser, men når slike prosjekter gjennomføres mot bedre viten, sender det et signal om at faglig ekspertise har liten betydning i møte med politisk opportunisme.

For økonomien betyr dette at kapital bindes opp i prosjekter med lav avkastning, i stedet for å bli kanalisert inn i investeringer som faktisk fremmer produktivitet og vekst i det norske samfunnet over tid. Dette er en utvikling som krever økt årvåkenhet fra både økonomer og velgere for å sikre at Norges rikdom forvaltes på en måte som gagner fremtidige generasjoner





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