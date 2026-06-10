Sparebank 1-sjeføkonom kritiserer budsjettavtale for svak pengedisiplin

Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener den reviderte nasjonalbudsjetten viser manglende pengebegrensning blant politikerne. Han peker spesielt på gjennomføringen av Stad skipstunnel som et eksempel på uansvarlighet, og tror ikke den økte pengebruken vil påvirke Norges Banks rente beslutninger.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets mener budsjettavtalen viser svak pengedisiplin på Stortinget. - Pengedisiplin er ikke den mest åpenbare egenskapen blant politikerne om dagen, og det gjelder de fleste, om ikke alle, partier, sier Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 .

Avtalen om revidert nasjonalbudsjett har en ramme som ligger 5,6 milliarder kroner over regjeringens opprinnelige forslag. Blant gjennomslagene er at Stad skipstunnel - Det er tragisk at et prosjekt som gjennom mange vurderinger har endt med en klar konklusjon om at det ikke er verdt pengene, nå likevel blir gjennomført, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1, til Finansavisen. - Den direkte ansvarlige nå er åpenbart Senterpartiet, men også Høyre og Frp har signalisert at de vil gjennomføre dette.

Det er en klar indikasjon på at pengedisiplin ikke er den mest åpenbare egenskapen blant politikerne om dagen, og det gjelder de fleste, om ikke alle, partier, sier han. Andreassen tror ikke den økte pengebruken vil slå synlig ut i Norges Banks rentevurderinger ved rentemøtet i juni. - Jeg tror ikke rentebanen blir endret av dette, men man skal argumentere hardt for at dette drar norske renter ned





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