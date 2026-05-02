Spektakulært ukrainsk angrep mot russisk flybase 1700 km fra grensen

Den ukrainske generalstaben melder om et vellykket angrep mot en russisk militærflybase i Shagol, der flere Su-57-kampfly og Su-34-bombefly ble truffet. Angrepet viser en økende evne til å treffe mål dypt inne i Russland.

Fredag ettermiddag meldte den ukrainske generalstaben om et vellykket angrep mot en russisk militærflybase i Shagol, Tsjeljabinsk-regionen, over 1700 kilometer fra den ukrainske grensen. Angrepet, som fant sted den 25. april, ble utført av Ukraina s Umannede systemstyrke (USF), en gren av de væpnede styrkene spesialisert på dronekrigføring.

Ifølge generalstaben ble flere Su-57-kampfly og Su-34-bombefly truffet, noe som skal ha svekket Russlands evne til å angripe sivile mål i Ukraina. Skadeomfanget er under vurdering. Su-57 er Russlands første femtegenerasjons kampfly, ansett som et prestisjefylt prosjekt som skulle plassere landet i frontlinjen innen luftforsvarsteknologi. Utviklingen startet i 2002, og serieproduksjonen begynte i 2019 etter en bestilling på 76 fly.

Selv om det første flyet ble satt i tjeneste i 2020, har det vært rapporter om begrenset bruk i krigføringen i Ukraina. Tidligere har Ukraina meldt om å ha truffet Su-57-fly, men aktiviteten rundt disse flyene har vært lav siden da, noe som tyder på at de kan ha blitt trukket tilbake fra frontlinjen.

Et nylig angrep mot russiske helikoptre i Voronezj-regionen, der to helikoptre ble ødelagt av droner, viser en økende trend med ukrainske angrep dypt inne i russisk territorium. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttalt at disse angrepene markerer en ny fase i krigen, der ukrainske våpen brukes til å begrense Russlands militære potensial. Han understreket at Ukraina vil fortsette å utvide rekkevidden av sine angrep, og at dette er et legitimt svar på russisk terror.

Peter Frølich, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, kommenterte angrepet og påpekte at Putin taper sine beste fly samtidig som han har mistet over en million soldater, skadet Russlands omdømme og svekket økonomien. Han fremhevet at angrepene sender et tydelig signal om at Ukraina ikke vil overgi seg. Flere droneangrep mot russiske militærinstallasjoner, inkludert et industrianlegg i Perm over 1500 kilometer fra grensen, indikerer en eskalering av konflikten og en økt evne til å treffe mål på lang avstand





