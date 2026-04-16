Spekulasjon i Kanalbyen endte med milliontap for investortrio

Tre investorer som kjøpte en kontraktsposisjon for en toppleilighet i Kanalbyen i Kristiansand for 21,5 millioner kroner, har måttet se leiligheten bli solgt for rundt 18,5 millioner. Dette medfører et betydelig tap for trioen, som hadde håpet på rask fortjeneste i nyboligmarkedet. Saken illustrerer risikoen ved å investere i kontraktsposisjoner.

I et marked preget av varierende boligpriser, har et ambisiøst eiendomsprosjekt i Kristiansand endt i en betydelig økonomisk skuffelse for tre investorer. Chriss Trygve Lauritsen, Fisnik Tahiraj og Kristian Stubseid hadde gått sammen om å kjøpe en kontraktsposisjon for en eksklusiv toppleilighet i den nye bydelen Kanalbyen .

Med en opprinnelig kjøpesum på 21,5 millioner kroner, hadde de sikret seg drømmeleiligheten på 172 kvadratmeter, lokalisert på toppen av den markante boligblokken De tre søstre, med en sentral beliggenhet i Kristiansand. Planen var klar: å selge leiligheten videre med fortjeneste. I fjor ble leiligheten lagt ut for salg til en pris av 25 millioner kroner, noe som indikerte en forventet gevinst på hele 3,5 millioner kroner. Imidlertid snudde markedet, og drømmen om en rask og lukrativ handel ble gradvis til en bekymring. Da en potensiell kjøper trakk seg, ble situasjonen ytterligere komplisert. Utbyggeren, Kanalbyen Eiendom, som hadde solgt kontraktsposisjonen, ble tvunget til å ta tilbake leiligheten. Selskapet forsøkte deretter å selge den på nytt til en redusert pris på 23,9 millioner kroner, i det som kalles et dekningssalg. Dette er en prosess der selger forsøker å dekke sitt tap etter at en opprinnelig kjøper har nektet å gjennomføre handelen. Ifølge loven kan den første kjøperen bli holdt ansvarlig for selgers økonomiske tap, inkludert differansen i kjøpesum, renter og nye salgskostnader. Til tross for utbyggerens forsøk på å selge leiligheten til den nye prisen, viste markedet seg å være uimottakelig. Potensielle kjøpere lot seg ikke friste, og til slutt, i forrige uke, ble den prestisjetunge penthouseleiligheten solgt for rundt 18,5 millioner kroner, et betydelig lavere beløp enn den opprinnelige kjøpesummen og de påfølgende prisantydningene. Konsekvensen for de tre investorene er at de etter alle solemerker nå må dekke mellomlegget, noe som representerer et betydelig økonomisk tap. Denne hendelsen kaster lys over den iboende risikoen ved investering i kontraktsposisjoner i nyboligmarkedet, hvor en endring i markedsforholdene raskt kan forvandle en lovende investering til en kostbar feil. Som en representant for prosjektet uttalte at dette er en kjedelig situasjon for alle parter, og understreket at markedsendringer dessverre kan føre til slike utfall. De tre involverte investorene har valgt å ikke utdype handelen eller utviklingen rundt salget overfor lokalavisen. Kjøp og salg av kontraktsposisjoner i nyboligmarkedet, som innebærer å kjøpe rettigheter til en bolig før ferdigstillelse og deretter selge disse rettighetene videre, har blitt en populær strategi for både privatpersoner og investorer som ønsker å dra nytte av stigende boligpriser. Slike investeringer medfører imidlertid en betydelig risiko, og det er avgjørende å være klar over potensielle fallgruver, spesielt når markedet viser tegn til usikkerhet eller nedgang. Manglende gjennomføring av et kjøp kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for kjøperen





