Spekulasjoner rundt prins Sverre Magnus' fremtid: Førstegangstjeneste og utdanning i fokus

Prins Sverre Magnus' hjemkomst fra Italia vekker spørsmål om hans fremtidige planer. Kongehuseksperter uttrykker bekymring over manglende avklaringer rundt førstegangstjeneste og høyere utdanning, og understreker viktigheten av at de kongelige er gode rollemodeller.

I november i fjor informerte kongehuset om at prins Sverre Magnus, 20 år, oppholdt seg i Italia for å utforske karrieremuligheter innen film og foto. Forrige uke var han tilbake på norsk jord, avbildet blant annet på Ullevaal stadion under en landskamp mellom Norge og Sveits. Det er usikkert om dette er et permanent hjemkomst eller kun et kortere besøk. Fremtiden for prinsen er fortsatt ukjent, og spekulasjonene går om hans planer for de kommende årene.

Nettavisen har forsøkt å kontakte Slottet for å få avklaringer rundt prinsens fremtidige aktiviteter, inkludert spørsmålet om han vil gjennomføre førstegangstjenesten. Til nå har Slottet ikke besvart henvendelsen, noe som har ført til økt interesse og spekulasjoner i offentligheten.\Tove Taalesen, Nettavisens kongehusekspert, er tydelig på hva hun håper Sverre Magnus velger. Hun uttrykker bekymring for at prinsen ikke skal gjennomføre førstegangstjenesten, og påpeker at det er en viktig tradisjon i kongehuset å ha sterke bånd til forsvaret. Taalesen understreker viktigheten av at kongelige opptrer som rollemodeller, spesielt i en tid preget av globale utfordringer og uro. Hun mener at prinsens eventuelle valg om å unngå tjenesten vil sende et uheldig signal både nasjonalt og internasjonalt. Taalesen er overrasket over at det ikke er meldt at prinsen skal ha høyere utdanning. Hun legger til at mange stiller spørsmål ved hvorfor prinsen ikke forberedes på fremtidige oppgaver innen kongehuset, og peker på viktigheten av utdanning for å kunne utføre disse rollene på en god måte. \Taalesen påpeker at prinsen tilsynelatende er i god helse og i sin beste alder, og ser ingen åpenbare grunner til at han skulle unngå førstegangstjenesten. Hun tror at både kong Harald og kronprins Haakon vil oppmuntre ham til å delta. I tillegg til spørsmålet om førstegangstjenesten, er det også bekymring rundt prinsens utdanningsvalg. Taalesen ser verdien av at prinsen følger sine interesser gjennom sitt film- og fotoproduksjonsselskap, Sverre Magnus Productions, men uttrykker samtidig et ønske om at han også velger å studere noe som kan komme ham til gode i hans fremtidige kongelige rolle. Hun understreker viktigheten av å fremstille seg som en nasjon med en kongefamilie som tar ansvar og forbereder seg på fremtiden, og antyder med et snev av humor at kongehuset ikke bør bestå av influensere





